Il Sindaco Carizia si ricandida alle prossime amministrative di Umbertide

Domenica mattina, 2 aprile, il Sindaco di Umbertide, appoggiato dalla coalizione di centrodestra più due liste civiche, è salito sul palco del Teatro dei Riuniti per presentarsi come candidato Sindaco della città in vista delle prossime elezioni amministrative che si terranno il 14 e 15 maggio di questo anno. Il Sindaco ha esordito abbracciando idealmente tutto il territorio umbertidese ed in particolar modo quello colpito dal terremoto, esprimendo vicinanza a tutte quelle persone che hanno perso la casa.

Si è detto fiducioso nel riconoscimento dello stato di emergenza da parte del Governo grazie alla sinergia fra Comune, Regione e Governo stesso. Ha ringraziato profondamente ogni singola persona che ha dato il proprio contributo in questa situazione di emergenza ed ha sottolineato il grande lavoro svolto dalla Protezione Civile regionale e comunale, dai Vigili del Fuoco, dalla Croce Rossa italiana e da tutte le unità di soccorso che nel giro di poche ore dalla prima scossa avevano già allestito tre punti di accoglienza per gli sfollati.

Ha ringraziato le dirigenti scolastiche e tutto il personale scolastico per l’enorme disponibilità nel ricollocare i 160 studenti delle due scuole rese inagibili dal terremoto, lavoro fatto con molta dedizione e in tempi stretti per dare un segnale di normalità alla comunità pierantoniese.

Con alle sue spalle proiettata l’immagine di Umbertide dall’alto, il candidato ha voluto ringraziare coloro che in questi cinque anni lo hanno sempre sostenuto ed aiutato, supportandolo nel suo impegno costante e quotidiano, ricordando anche una figura di fondamentale importanza come quella di Vittorio Galmacci, venuto a mancare durante questo mandato.

Ha abbracciato la sua squadra di governo, nello specifico il vice Sindaco, ringraziandola del suo importante impegno nella situazione del terremoto.

Di seguito ha ringraziato gli altri due Assessori rimasti in Giunta, elogiandone la crescita politica e amministrativa. Ha poi ringraziato di tutto cuore tutti i Consiglieri comunali di maggioranza per non essersi mai tirati indietro di fronte alle loro responsabilità.

Finiti i doverosi ringraziamenti per i cinque anni passati insieme, il Sindaco ha mostrato attraverso delle grafiche di presentazione tutti i progetti fatti e quelli da portare a termine totalmente finanziati, cominciando dalle 6 scuole (Monini, Montecastelli, Verna, Niccone, Calzolaro e nuovo asilo nido comunale), proseguendo poi con il Pnrr che comprende la riqualificazione di Piazza Mazzini, una passerella ciclo – pedonale sul Tevere per collegare le due sponde, un percorso anche questo ciclo – pedonale che arriverà all’Abbazia di Montecorona, la ristrutturazione del Centro socio – culturale di San Francesco, la ristrutturazione del Museo di Santa Croce e la manutenzione straordinaria e consolidamento del cavalcavia di via Madonna del Moro.

Ha proseguito poi con altre opere come la riqualificazione della Pineta Ranieri, l’abbattimento delle barriere architettoniche, i 750 mila euro di asfalti, i nuovi marciapiedi nelle frazioni, gli accessi pedonali al percorso fluviale del fiume Tevere, la rimessa a nuovo di tutta l’illuminazione pubblica comunale e l’abbellimento di cinque rotatorie agli ingressi delle città.

In ambito sociale ha ricordato, come in due momenti molto difficili per la comunità umbertidese quali il lockdown da covid – 19 e il rincaro delle bollette, l’Amministrazione abbia, nel primo caso, istituito un fondo di 300 mila euro a sostegno delle imprese e dei commercianti per non far pagare la Tari e come nel secondo caso l’Amministrazione abbia aiutato finanziariamente i pensionati umbertidesi al pagamento delle bollette.

Continuando sul sociale e sul culturale ha rimarcato i tanti progetti messi in atto, quali la nuova Serra Comunale per disabili, la riqualificazione – ristrutturazione del centro aggregativo Piattaforma, Umbertid’Arte, il Villaggio di Babbo Natale, i carri di Carnevale, Umbertide cardioprotetta e il cammino Benedettino Camaldolese.

Per quanto riguarda il tema della sicurezza ha sottolineato come durante il suo mandato siano state installate 45 nuove telecamere nelle zone maggiormente frequentate del paese: 7 nella zona delle scuole medie e Piazza C. Marx, 6 in Piazza Mazzini, 6 nella frazione Calzolaro, 5 in Piazza Matteotti, 6 nelle rotatorie di via Morandi e via Martiri della Libertà, 4 in Piazza Michelangelo, 5 nei pressi della Pineta Ranieri e 6 in via Tusicum per il progetto Scuole Sicure.

Sulla sanità si è espresso dicendo di avere un’idea per il presente e per il futuro, pur non essendo materia di competenza comunale, ma regionale.

Sicuramente meglio di quattro consiglieri d’opposizione che nel Consiglio Comunale per la maggioranza pubblica dell’Istituto Prosperius Tiberino, uno dei passaggi più importanti per la città di Umbertide, hanno preferito uscire dall’aula del consiglio comunale, anziché esprimere un voto.

Ha ricordato anche come sia difficile prendere lezioni da chi ha causato sanitopoli.

Il Sindaco nella sua conclusione personale ha detto che in questi cinque anni appena trascorsi ha cercato di essere il Sindaco di tutti, parlando ed ascoltando tutti e mettendoci impegno, onestà e passione.

La frase conclusiva che ha citato di Winston Churchill, recita: “Il successo non è mai definitivo, il fallimento non è mai fatale, è il coraggio di continuare ciò che conta”. Il teatro era pieno di gente che ha voluto partecipare all’evento e che ha apprezzato la sua presentazione.