Il reggae del Destiny Tour fa tappa al Festival delle Nazioni

Grandi successi dal suo vasto catalogo e poi singoli dal nuovo album Destiny: con un concerto che si preannuncia attesissimo, Alborosie è pronto a conquistare il pubblico del Formula Uno Disco di Città di Castello, dove si esibirà domenica 27 agosto 2023 alle ore 21.00, nell’ambito della cinquantaseiesima edizione del Festival delle Nazioni.

Alborosie, il cui vero nome è Alberto D’Ascola, è un artista reggae italiano consacrato Italian Reggae Ambassador dopo la vittoria al Reggae Sumfest, uno dei più importanti festival reggae al mondo. Nato nel 1977 a Marsala, ha fondato giovanissimo i Reggae National Tickets, con cui ha venduto circa duecentomila dischi; nel 2000 si è trasferito a Kingston (Giamaica) per immergersi nella cultura reggae e rastafari. Da allora ha messo a segno numerosi successi e collaborazioni con artisti internazionali, tra cui Gentleman, Sizzla, Michael Rose, Ky-Mani Marley, solo per citarne alcuni. Ha all’attivo nove album e una recente collaborazione con l’artista rock Piero Pelù, con cui ad aprile 2023 ha pubblicato il singolo Musica Libera.

Cantante, scrittore, produttore e polistrumentista, Alborosie è sicuramente un prolifico artista e il suo stile musicale si basa sulle radici della musica giamaicana, mentre i suoi testi affrontano spesso temi attuali. È noto per essere un polistrumentista e per usare strumenti vintage creando un sound reggae autentico, peculiarità che gli ha permesso di vincere numerosi premi e riconoscimenti in tutto il mondo: nel 2011 viene nominato nella categoria Best Reggae Act ai M.O.B.O, gli award più importanti per la black music, e a ottobre dello stesso anno trionfa sul palco di Glasgow, vincendo il premio Best Reggae ACT. In questo modo Alboroise diventa il primo artista bianco a vincere un premio dedicato alla musica black.

Tra i suoi lavori più famosi spiccano Soul Pirate, Escape from Babylon, 2 Times Revolution, Sound the System oltre al nuovo album Destiny, uscito lo scorso 26 maggio via Greensleeves Records, VP Records e Shengen Entertainment. L’album rimane fedele al sound caratteristico dell’artista: una miscela di Roots Rock Reggae e Dub, uniti da una superba capacità di scrittura. Il singolo principale, Viral è un pezzo di rub-a-dub in chiave contemporanea, ricco di bassi e con uno sguardo consapevole e critico verso le nuove tecnologie (social media in primis) e il loro ruolo nella società moderna. Destiny vanta collaboratori del calibro di Kabaka Pyramid, Buju Banton, Jaz Elise e Burro Banton.

Per promuovere il disco, Alborosie ha inaugurato a maggio un lungo tour mondiale, partito dalla costa occidentale dell’America, che approderà in Italia questo mese. Con lui sul palco anche il fedele e ritrovato Shengen Clan, con cui farà sicuramente ballare il pubblico del Festival delle Nazioni.

Il concerto di Alborosie&Shengen Clan era stato inizialmente annunciato per giovedì 31 agosto, e successivamente anticipato a domenica 27 agosto, per esigenza improrogabile dell’artista. I biglietti acquistati prima della variazion rimangono validi per il nuovo appuntamento, consegnando la stampa della ricevuta di acquisto alla biglietteria il giorno del concerto.

I biglietti per il concerto (unico € 15,00) sono in vendita online su www.vivaticket.it oppure nella biglietteria di Città di Castello in via Marconi 8a, aperta dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00.

La biglietteria sul luogo del concerto aprirà un’ora prima dell’inizio dell’evento. Per ulteriori informazioni, ticket@festivalnazioni.com, 075 8522823, 349 8092046, www.festivalnazioni.com. La cinquantaseiesima edizione del Festival delle Nazioni dedicata all’Italia proseguirà sino al 7 settembre 2023, a Città di Castello e nell’Alta Valle del Tevere. Per maggiori informazioni www.festivalnazioni.com