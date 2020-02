Il Lions di Città di Castello premia il velista Oceanico Campriani

Nei giorni scorsi, (8 febbraio 2020) il Lions Club Città di Castello Tiferno col patrocinio del Circolo Tifernate Accademia degli Illuminati nella persona del suo Presidente Gregorio Anastasi che ha messo a disposizione per la conviviale gli splendidi locali del Circolo, ha voluto festeggiare il “Comandante” Alessio Campriani per la sua straordinaria impresa della traversata oceanica in solitaria effettuata durante la Minitransat, competizione internazionale ad altissima difficoltà, il cui accesso prevede un curriculum velico molto titolato.

La serata è stata introdotta dal presidente del Lions Club Tiferno Enrico Prataiola il quale, a nome di tutti i soci del club, ha omaggiato Alessio Campriani e il suo tecnico Alessandro Bianconi con una targa celebrativa in segno di ammirazione e riconoscenza per l’impresa che onora tutta la città. La dedica della targa ha sottolineato “il coraggio e la determinazione mostrati nel portare a termine la traversata oceanica in solitario, impresa eccezionale cui tributiamo orgogliosamente tutta la nostra ammirazione”. Doveroso riconoscimento anche al tecnico organizzativo Alessandro Bianconi “per i brillanti risultati della traversata oceanica in solitaria”.