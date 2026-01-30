Il grande Pirandello torna in scena in un’anteprima assoluta

Teatro degli Illuminati: Orlando debutta a Città di Castello

CITTÀ DI CASTELLO, 30 gennaio 2026 – Il sipario del prestigioso Teatro degli Illuminati si prepara a sollevarsi per un evento che promette di segnare la storia recente della prosa italiana. Sabato 7 febbraio alle 20:45, con replica pomeridiana domenica 8 dicembre, la città diventerà la capitale della drammaturgia ospitando l’anteprima nazionale de “Il berretto a sonagli”. Questo allestimento, nato dalla visione del regista Andrea Baracco e interpretato da un mostro sacro come Silvio Orlando, segna un debutto simbolico per entrambi: il primo confronto diretto con l’universo labirintico e geniale di Luigi Pirandello. Un appuntamento che non è solo una prima teatrale, ma un’indagine sociologica sul costo della sincerità nelle relazioni umane, come riporta il comunicato di Marco Baruffi – Comune di Città di Castello.

L’atmosfera delle grandi occasioni ha avvolto la Sala degli Accademici proprio oggi, venerdì 30 gennaio 2026, quando l’assessore alla Cultura Michela Botteghi ha dato ufficialmente il benvenuto alla compagnia “Il Cardellino”. L’amministrazione comunale ha espresso un profondo orgoglio nell’ospitare una produzione così ambiziosa, che vede la collaborazione del Teatro Stabile dell’Umbria e dello Stabile di Bolzano. Per i vertici cittadini, il fatto che Città di Castello sia stata scelta come culla per il debutto di questo spettacolo conferma la centralità strategica del palcoscenico tifernate nel panorama culturale regionale. La stagione di prosa, costantemente potenziata, dimostra così di saper attrarre le eccellenze del teatro e del cinema nazionale, offrendo al pubblico una lettura inedita dei grandi classici della letteratura mondiale.

Il regista Andrea Baracco ha voluto spogliare l’opera pirandelliana di tutte quelle stratificazioni storiche che spesso rendono la fruizione dei classici un esercizio puramente accademico. Durante l’incontro con la stampa, Baracco ha spiegato come il suo lavoro sia stato orientato al recupero della purezza tecnica e contenutistica del testo. Il tema centrale, ovvero la difficoltà estrema di convivere con la verità nuda, è stato analizzato con una sensibilità contemporanea. Secondo il regista, “Il berretto a sonagli” è un ingranaggio perfetto che alterna registi differenti, passando con disinvoltura dal comico al grottesco, fino a sfiorare la tragedia pura. La forza dell’opera risiede proprio in questa capacità di mostrare l’uomo moderno nella sua contraddizione più profonda, sospeso tra ciò che è e ciò che la società gli impone di apparire.

Per Silvio Orlando, attore che ha scritto pagine indimenticabili del cinema d’autore, l’approccio a Ciampa rappresenta una sfida artistica totale. Nonostante una carriera costellata di successi, Orlando ha confessato di essersi avvicinato a Pirandello solo ora, cercando di sfuggire ai cliché del “siciliano geloso” per scavare nel mistero e nell’enigma che avvolge il protagonista. L’ombra di Eduardo De Filippo, storico interprete e protettore di questo testo, aleggia sullo spettacolo, ma l’interpretazione proposta mira a sviscerare un concetto più universale: la paura del caos. Orlando ha tracciato un parallelo affascinante tra la finzione scenica e la realtà politica, suggerendo come spesso l’ordine sociale sia mantenuto proprio attraverso una somministrazione controllata di verità, poiché la trasparenza assoluta potrebbe risultare insopportabile per la psiche collettiva.

Insieme a Silvio Orlando, il palco vedrà alternarsi interpreti di grande spessore come Stefania Medri, Marta Nuti, Michele Eburnea, Davide Lorino, Francesca Farcomeni, Francesca Botti e Annabella Marotta. Questa sinergia tra attori di diverse generazioni è il frutto della coproduzione tra Cardellino srl e i maggiori stabili umbri e altoatesini. Dopo il passaggio fondamentale al Teatro degli Illuminati, la carovana teatrale proseguirà il suo viaggio verso Foligno e Perugia, portando con sé il carico di riflessioni e interrogativi che solo la grande letteratura sa generare.

È possibile prenotare telefonicamente da lunedì a giovedì dalle 10.00 alle 12.00 al numero 0758529613 o scrivendo una email a teatro@comune. cittadicastello.pg.,it, al Botteghino Telefonico Regionale del Teatro Stabile dell’Umbria 075 57542222, dal lunedì al sabato dalle 17 alle 20, o acquistare on line sul sito www.teatrostabile.umbria. it