Il fu Mattia Pascal, grande successo al Teatro degli Illuminati

Oltre 530 spettatori hanno partecipato alla prima nazionale de “Il fu Mattia Pascal” al Teatro degli Illuminati di Città di Castello, dando il via alla nuova stagione di prosa e danza 2024/2025. Lo spettacolo, diretto da Marco Tullio Giordana, noto regista de La Meglio gioventù e Sanguepazzo, ha registrato il sold-out sia nella serata d’esordio, mercoledì 6 novembre, sia nella replica del giorno successivo, giovedì 7 novembre. Alla prima hanno assistito 286 persone, mentre alla seconda 243 spettatori.

L’amministrazione comunale di Città di Castello ha sottolineato l’importanza di questo doppio appuntamento, evidenziando come il teatro, dopo anni di dismissione del secondo spettacolo, abbia finalmente trovato il modo di rispondere alla crescente richiesta del pubblico, superando i limiti di capienza del teatro stesso. Gli stessi attori, tra cui il protagonista Gepi Gleijeses, hanno riconosciuto l’impegno messo in campo per realizzare questo evento e soddisfare la domanda. Durante il pomeriggio di giovedì, Gepi Gleijeses e la compagnia hanno anche incontrato gli studenti del progetto Videor ut video, parlando della loro esperienza nel mondo del teatro e del mestiere dell’attore.

Il romanzo di Luigi Pirandello da cui è tratto lo spettacolo racconta la vicenda di Mattia Pascal, un uomo dato per morto che, dopo aver riacquistato la vita, si trova impossibilitato a tornare alla normalità, essendo ormai considerato morto dalla società e dalla sua famiglia. Questo tema, drammatico e profondo, è stato portato in scena dalla compagnia Gitiesse Artisti Riuniti, con il supporto della Fondazione Teatro della Toscana e United Artist. L’adattamento teatrale ha visto la partecipazione di ben 16 attori, tra cui Marilù Prati, Nicola Di Pinto, Roberta Lucca, Giada Lorusso, Valeria Contadino, e molti altri, sotto la direzione di Giordana.

Un evento di particolare rilevanza ha visto l’attrice umbra Laura Chiatti tra il pubblico alla prima, che sta lavorando a una nuova produzione cinematografica diretta proprio da Gepi Gleijeses. La partecipazione di Chiatti testimonia il legame tra il mondo del teatro e quello del cinema, con una crescente collaborazione tra i due ambiti artistici.

Per quanto riguarda il calendario della stagione, il prossimo evento in programma sarà “Eretici” di Matthias Martelli, che tornerà al Teatro degli Illuminati dopo il successo ottenuto con Raffaello, il figlio del vento nel 2021. Lo spettacolo andrà in scena il 30 novembre, con replica il giorno seguente. I biglietti sono già quasi esauriti. L’autunno 2024 prevede anche altri appuntamenti teatrali di grande interesse, tra cui “Odiamo adesso” di Jacopo Falchi, che sarà rappresentato il 15 novembre alle 20:45.

Il 21 novembre sarà la volta del Romanzo della Bibbia, con la partecipazione di Aldo Cazzullo e Moni Ovadia, grazie alla collaborazione con Poliedro e alcuni sponsor locali, tra cui Molino Faggioli, Giuliano Tartufi, Artegraf e Oleificio Ranieri. In occasione della Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne, il 24 novembre andrà in scena la commedia noir “Gli ultimi saranno gli ultimi”, portata in scena dalla compagnia Argento Vivo. Il mese di novembre si concluderà con il concerto tributo a Ennio Morricone, previsto per il 29 novembre, con il “We love Morricone” eseguito da Studiolab International.

A dicembre, il 6 dicembre è atteso il ritorno di Michelangelo Pulci, che introdurrà lo spirito natalizio con il classico “The Christmas Carol”. Gli spettatori possono quindi aspettarsi una stagione ricca di eventi culturali e teatrali che confermano la vivacità e l’importanza del Teatro degli Illuminati nel panorama culturale della regione.