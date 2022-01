Il cordoglio del sindaco Luca Secondi per la scomparsa di David Sassoli

“David Sassoli ci ha lasciato una bellissima testimonianza di come la qualità umana di una persona sia ciò che permette di fare la differenza anche in contesti molto diversi, come quello del giornalismo e della rappresentanza delle istituzioni, dove ha saputo esprimere sempre grande qualità ed è stato un esempio di professionalità e spirito di servizio”.

Fonte Ufficio Stampa

Comune di Città di Castello

Luca Secondi ricorda così il presidente del Parlamento europeo scomparso nella notte, esprimendo alla famiglia il cordoglio personale e della giunta comunale.

“Da uomo delle istituzioni ha sempre sostenuto il dovere di chi amministra di essere vicino ai cittadini e ai loro bisogni, rispettandone libertà e diritti, un’eredità – afferma Secondi- che vogliamo fare nostra insieme all’insegnamento che il confronto politico educato, e non la contrapposizione urlata, il rispetto, e non il pregiudizio, il sorriso, e non la rabbia, siano elementi importanti per governare una comunità”.