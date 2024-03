Il Circolo Tennis di Umbertide conquista la Targa Umbra

Gli atleti ricevuti in Comune dal Sindaco

Tanta costanza, impegno continuo e una grande organizzazione, in particolare in ambito sportivo, possono portare talvolta all’ottenimento di grandi risultati. E’ il caso del Circolo Tennis Umbertide che, per il secondo anno consecutivo, ha conquistato la prestigiosa Targa Umbra, giunta ormai alla sua venticinquesima edizione. Si tratta di una manifestazione a squadre di tennis riservata agli Affiliati della Regione organizzata dal Comitato Regionale Umbro della Fit (Federazione italiana tennis).

Le finali si sono svolte sabato 17 e domenica 18 febbraio a Foligno ed hanno visto la vittoria del circolo umbertidese che si è laureato come migliore circolo tennistico umbro. La finale è stata raggiunta da tre differenti squadre: le formazioni femminili delle serie Bronzo e Ladies e la formazione maschile dei Veterani. Indubbiamente hanno però contribuito all’ottenimento del bel risultato anche il raggiungimento della semifinale da parte delle formazioni femminili delle serie Argento, la seconda squadra della serie Bronzo e la Quarta Serie maschile.

Nel pomeriggio di giovedì 7 marzo presso il palazzo comunale di Piazza Matteotti, alcuni degli atleti più giovani del CT Tennis di Umbertide, insieme al presidente Raffaello Paoletti, sono stati ricevuti dal sindaco Luca Carizia, che insieme al vicesindaco Annalisa Mierla e all’assessore allo sport Lorenzo Cavedon, li ha accolti con grande entusiasmo e soddisfazione, complimentandosi con loro e porgendo le più sentite congratulazioni a nome di tutta l’Amministrazione comunale. E’ stata anche una bella occasione di confronto sia per gli adulti sia per i ragazzi, con i quali il Sindaco ha interagito in maniera molto costruttiva, suscitando in questi curiosità ed interesse. I giovani tennisti hanno dimostrato grande voglia di partecipazione, facendosi coinvolgere in pieno dal bel momento.

Il Circolo Tennis Umbertide può dunque ritenersi profondamente fiero ed orgoglioso di questa ennesima vittoria, dopo quella dello scorso anno, che va a confermare ancora una volta l’eccellenza di quest’ultimo tra i circoli tennistici regional