Il centro storico fa il pieno di pubblico con la parata Cartoon

Tantissimi bambini con le famiglie ieri nel centro storico di Città di Castello per la parata Cartoon con i personaggi più amati del cinema e della tv, protagonisti di un’applaudita sfilata in piazza Matteotti che ha regalato una bella serata di allegria e divertimento. “Lavoriamo per momenti come questi, per un centro storico pieno, per una città che anche ad agosto sia viva e accogliente, un punto di riferimento per persone di tutte le età con un’offerta di spettacoli, musica, intrattenimento capace di attrarre sia i tifernati che restano a casa, che e i turisti in vista nel nostro territorio”, commenta l’assessore al Commercio e al Turismo Letizia Guerri, ringraziando per il successo della serata il Consorzio Pro Centro, “che ha promosso l’iniziativa insieme al Comune assicurando una ottimale collaborazione”, tutti i commercianti del centro storico, “che hanno accolto con i negozi aperti e le offerte dei saldi estivi chi ha scelto la nostra città per trascorrere la serata”, e il personale dei Servizi Commercio e Turismo “per l’impegno che rende possibile il buon esito degli eventi”.

“Con tanti appuntamenti ancora in calendario – osserva Guerri – il cartellone di Estate in Città riserverà ad agosto e settembre opportunità per tutti i gusti e per tutte le età di divertirsi e stare in compagnia nella nostra città, una lunga stagione da vivere nei luoghi più suggestivi e belli e del centro storico e del resto del territorio”. Circondati da ali di pubblico festante, con i bambini felici e trepidanti per la possibilità di incontrarli, i personaggi in costume presentati dalla compagnia Mascotte Party Umbria hanno percorso piazza Matteotti accompagnati dalla musica e si sono intrattenuti a lungo con i piccoli, che li hanno ammirati e abbracciati, tra selfie e sorrisi. Topolino, Minnie, Super Mario Bros, Sonic, Lady Bug, l’Uomo Ragno, la Principessa Elsa, i Minions, Masha e Orso hanno fatto festa con tutti i presenti, conquistando grandi e piccini, tra una sbirciatina alle vetrine e un salto in negozio per gli acquisti.

“Anche quest’anno la serata che il Consorzio Pro Centro ha voluto organizzare per i più piccoli è stata un successo in termini di presenze e di entusiasmo”, commenta il presidente Cristian Braganti. “Non possiamo che essere soddisfatti di un altro evento che testimonia il lavoro di programmazione svolto nei mesi passati e la nostra dedizione a far sì che il centro storico sia luogo di incontro, di svago e di shopping in maniera serena e felice”, sottolinea Braganti, che ringrazia “l’amministrazione comunale, e in particolare l’assessore Guerri con l’Ufficio commercio, per la stretta collaborazione che rende possibile tutto questo”.