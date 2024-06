Il Basket Club Fratta incontra Sindaco Assessore allo Sport

Il Basket Club Fratta incontra il Sindaco Carizia e l’Assessore allo Sport Cavedon

Nel pomeriggio di giovedì 13 giugno il Basket Club Fratta, fresco vincitore del campionato regionale Under 15 Silver, è stato ricevuto presso la Sala del Consiglio Comunale umbertidese dal sindaco, Luca Carizia, e dall’assessore allo Sport, Lorenzo Cavedon, per celebrare il trionfo ottenuto nella stagione 2023-2024. Dopo un campionato molto intenso, caratterizzato da grinta, determinazione e grande spirito di squadra, i giovani del Fratta, guidati da Coach Michele Crispoltoni e dal vice Giorgio Tognaccini, hanno conquistato il titolo regionale vincendo la Finale contro l’Atomika Basket Spoleto.

Di fronte ad una numerosa cornice di pubblico, che ha spinto e sostenuto la squadra per tutti i 40 minuti, i nostri ragazzi hanno dato dimostrazione di cosa significa crederci sempre e restare

uniti nelle difficoltà anche quando si parte da non favoriti, oltre che un grande attaccamento alla maglia che indossano, che ha una storia importante ed avrà, grazie anche a loro, un futuro altrettanto importante. Questo bel successo, oltre ai sacrifici fatti dai ragazzi, testimonia il grande lavoro svolto dallo staff tecnico e da tutta la società. L’incontro con il Sindaco e l’Assessore allo Sport è stato un’occasione per il riconoscimento dei meriti sportivi dei ragazzi e per sottolineare l’importanza dello sport giovanile come strumento di coesione, disciplina ed educazione.

I giovani cestisti, con grande coinvolgimento, hanno raccontato l’esperienza vissuta, mentre il sindaco Carizia ha voluto sottolineare l’importanza di una buona educazione civica e motoria sin dalla più giovane età, incoraggiando i ragazzi ad essere parte attiva della loro comunità e spingendoli a proseguire nel tempo l’attività sportiva.

Il Sindaco ha poi dichiarato: “Voglio ringraziare il Basket Club Fratta per il grande lavoro che da ormai 60 anni svolge quotidianamente con i nostri giovani, educandoli allo stare insieme, praticando allo stesso tempo una bellissima disciplina

sportiva. Il mio pensiero e il mio ricordo oggi vanno a Marco Staccini, una grandissima figura di riferimento per tutta la comunità umbertidese, che ha cresciuto e formato moltissime generazioni di giovani da un punto di vista cestistico e personale, con una grande passione e un infinito amore per questo sport e per il Fratta”.

L’assessore allo Sport, Lorenzo Cavedon, ha dichiarato: “Ci tengo a complimentarmi sentitamente con tutta la società e i suoi ragazzi per aver raggiunto questo strepitoso risultato”. “La vittoria di questi ragazzi è motivo di grande orgoglio per tutti noi – ha dichiarato, a sua volta, Coach Crispoltoni -. Questi successi sono il frutto di impegno costante, dedizione e un grande spirito di squadra. Ringraziamo il Sindaco, l’Assessore e tutta l’Amministrazione per il sostegno e per aver reso possibile questo bel incontro celebrativo”. Il sindaco Carizia e l’assessore Cavedon si sono congratulati con le giovani promesse della pallacanestro cittadina, con i genitori presenti e con tutto il team del Basket Club Fratta, augurando loro altrettanti successi ed una carriera ricca di tante soddisfazioni.