Il 2 ottobre a Santa Croce apre la mostra “Genti del mondo”

Domenica 2 ottobre, alle ore 18.00, è fissata l’inaugurazione di “Genti del Mondo”, esposizione personale di scatti fotografici di Maria Luisa Rossi. Dopo aver viaggiato per circa 35 anni in tutti e cinque i continenti, a Maria Luisa è nata l’idea di questa mostra, una sinteticaesposizione composta da 200 fotografie di personaggi da lei incontrati per le strade di tutta la Terra.

Questa variopinta umanità racchiude un insieme di suggestioni del tutto personali che, al di là del valore artistico di ogni singolo scatto, può trasmettere una diversa emozione a chi si soffermi, seppur brevemente, davanti ad essa.

La mostra sarà visitabile fino al 27 novembre il venerdì, il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30. Prima dell’inaugurazione della mostra, alle 17.30, farà tappa a Santa Croce il ReMaRe Umbria Tour 2022, organizzato dalla Rete della malattie rare regionale per sensibilizzare sulle malattie rare (MR) e sulle persone con malattie rare (PcMR).

ReMaRe Umbria Tour 2022 è un progetto pilota che vuole portare il manifesto presentato lo scorso 29 giugno in regione ospite di vari eventi organizzati da alcuni Comuni umbri. L’idea è quella di incontrarsi e conoscere le PcMR andando direttamente a casa loro, per condividere gli obiettivi fissati dalla rete e innescare un circolo virtuoso che dia la spinta dal basso per fare gruppo e riunire tutta la comunità rara umbra nelle sue declinazioni e sfumature, affinché le PcMR non si sentano isolate, ma rappresentate, accolte e incluse nel contesto sociale nel quale vivono e dal quale sono rappresentate.