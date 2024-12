I Carabinieri fanno gli auguri alla signora Lidia, 92 anni, sola nel giorno di Natale

A Citta’ di Castello una bella storia di Natale all’insegna della solidarietà e la vicinanza alle persone: i carabinieri fanno gli auguri ad un’anziana signora sola nel giorno della nascita di Gesù e gli portano in dono un “giradischi” e tre dischi di un tempo con le canzoni preferite. “Il più autentico significato del Natale è che tutti noi non siamo mai soli”. Così la scrittrice britannica Taylor Caldwell, nel voler richiamare l’attenzione su uno dei principi cardini del vivere comune: vicinanza e solidarietà nei confronti delle persone sole, nel giorno dell’anno più rappresentativo dello stare assieme. Ed è stato questo lo spirito con cui i Carabinieri della Compagnia di Città di Castello si sono presentati, oggi nella mattina di Natale alla porta di un’anziana signora, abitante del centro storico per omaggiarla degli auguri più speciali.

L’anziana donna, Lidia Marioli, 92 anni, con un passato da artista nel mondo dello spettacolo a teatro e al cinema con prestigiose collaborazioni anche con il grande Toto’ (di cui si ricorda aneddoti inediti) ed altre icone del piccolo schermo, da sempre residente nel capoluogo altotiberino, vive da qualche anno senza nessun congiunto o parente con cui potersi ritrovare, soprattutto nel periodo natalizio che è il momento dell’anno più sentito dal punto di vista delle relazioni affettive.

Nonostante l’età la “nonnina” tifernate ha molto apprezzato la visita dei militari dell’Arma, rappresentata dal comandante della Compagnia, Capitano Massimiliano Croce, e dal comandante di Stazione, il Luogotenente Fabrizio Capalti. Una volta all’interno nell’accogliente abitazione i Carabinieri hanno voluto allietare il momento attraverso un particolare gesto di solidarietà, omaggiando la cara signora di un giradischi, nuovo ma in stile vintage, e tre dischi vinili contenenti canti di natale e musica della tradizione classica italiana degli anni ’50 e ’60, fra cui una memorabile edizione rivisitata di “Parlami d’amore Mariù” di Achille Togliani.

Le canzoni da sempre predilette, quelle che da giovane l’hanno accompagnata nella vita e che spesso gli sono ritornate in mente. La dolce melodia ha reso subito l’ambiente coinvolgente ed emozionante, regalando all’anziana donna un momento di commozione e felicità, che soltanto la musica sa fare attraverso sonorità rievocatrici di bei tempi passati.

Ma la nostalgia ha lasciato subito il posto al conforto del bel momento trascorso tra sorrisi e abbracci insieme ai Carabinieri che hanno fatto riferimento ad un istituto, i servizi sociali del comune, molto presente e attivo sul territorio tifernate, attraverso cui viene svolta assistenza a tutte le persone bisognevoli di sostegno, con particolare riguardo ai disabili, alle famiglie, ai minori, agli anziani e agli immigrati.

La visita si è conclusa, sulle note di una dolce melodia d’altri tempi, tra una fetta di panettone e un brindisi di auguri al Natale e a tutti i buoni propositi che questo giorno speciale sa infondere nei cuori delle persone. Il sorriso sul volto della signora e la sua evidente felicità nel vedere realizzato un suo piccolo sogno è stato il miglior modo per iniziare la giornata più speciale dell’anno all’insegna dei valori veri di vicinanza e solidarietà alle persone che 2 racchiude.

“Grazie per la bellissima sorpresa, per i regali e per avermi fatto ricordare momenti indimenticabili della mia vita che ho condiviso con voi”, ha dichiarato felice e commossa Lidia Marioli nello stringere la mano ai Carabinieri con grande riconoscenza e ringraziare il comune di Citta’ di Castello per il gesto di straordinaria umanità.

Al termine della visita è stato fatto dono alla signora anche di una copia del calendario di Frate Indovino (stampato a Città di Castello) ed un catalogo della 23esima edizione della Mostra Internazionale di Arte Presepiale in corso di svolgimento fino al 6 gennaio presso la Cripta Inferiore del Duomo.

Il sindaco Luca Secondi e l’assessore alle Politiche Sociali, Benedetta Calagreti a nome della giunta e comunità tifernate hanno voluto esprimere profonda riconoscenza per la toccante iniziativa, affermando che “questo sarà un giorno che ricorderemo per sempre, grazie al bellissimo gesto spontaneo dei Carabinieri da sempre come tutte le forze dell’ordine e di polizia vicini ai cittadini. La rete di solidarietà ed inclusione della nostra città è oggi davvero il regalo simbolico e concreto migliore che si può mettere sotto l’albero di Natale. Auguri”.