(H)Open Day Sclerosi Multipla, le iniziative dell’Usl Umbria1

Mercoledì 13 marzo all’ospedale di Città di Castello è in programma una seduta di attività fisica adattata di gruppo mentre in quello di Branca delle visite e colloqui in presenza

Anche gli ospedali di Città di Castello e di Gubbio – Gualdo Tadino parteciperanno all’(H) Open Day dedicato alle persone con sclerosi multipla (Sm), organizzato da Fondazione Onda in occasione del primo giorno della Settimana mondiale dedicata al cervello, che si terrà mercoledì 13 marzo in oltre 125 nosocomi del network Bollino Rosa. Nelle strutture che hanno aderito all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente servizi clinico-diagnostici e informativi come visite neurologiche, colloqui, infopoint, conferenze e verrà distribuito materiale informativo dedicato.

Nello specifico, presso la palestra dell’ospedale di Città di Castello (ingresso B, primo piano, emodialisi) dalle 17 alle 18 è in programma una seduta di attività fisica adattata di gruppo. Per partecipare è necessario prenotare entro venerdì 8 marzo contattando il seguente numero: 389.1296354. Presso l’ambulatorio di Neurologia dell’ospedale di Branca (poliambulatori A), invece, sono in programma dalle 14 alle 17 delle visite e colloqui in presenza con un neurologo. Si terranno a cura del Centro Ictus Alto Chiascio e non è necessaria la prenotazione.

Inoltre, sul tema verranno organizzati due webinar dal titolo “Disturbi cognitivi nella Sclerosi multipla – L’importanza della diagnosi precoce” e “Disturbi cognitivi nella Sclerosi multipla – Impatto sulla qualità della vita e strategie di intervento” che saranno disponibili sui canali Youtube e Facebook di Fondazione Onda il 20 marzo dalle ore 17,00 alle ore 18,00. L’opuscolo informativo che verrà distribuito negli ospedali, infine, sarà caricato anche in formato elettronico sul sito: https://fondazioneonda.it.