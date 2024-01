Ospedale di Città di Castello: Lega Difende l’Eccellenza Sanitaria e Smentisce Allarmismi del PD

I consiglieri regionali Puletti, Castellari e Mancini chiariscono la continuità dei servizi ospedalieri, respingendo le accuse infondate del Partito Democratico.

I consiglieri regionali della Lega, Manuela Puletti, Marco Castellari e Valerio Mancini, hanno rilasciato un forte comunicato per respingere le affermazioni del Partito Democratico (PD) riguardo al presunto depotenziamento dei servizi presso l’ospedale di Città di Castello. Dopo le spiegazioni fornite dall’assessore regionale Luca Coletto, la Lega afferma con sicurezza che non ci sarà alcuna diminuzione nella qualità dei servizi ospedalieri, sottolineando che le preoccupazioni del PD sono infondate e destituite di fondamento.

I consiglieri regionali sottolineano che non solo i servizi esistenti rimarranno intatti, ma l’obiettivo è anche quello di migliorarli ulteriormente, se possibile. Criticano il PD per la sua tendenza a creare allarmismi ingiustificati, citando episodi passati in cui il partito aveva lanciato allarmi sul Pronto Soccorso di Umbertide e il Consultorio di San Giustino, entrambi rimasti attivi e operativi senza alcuna modifica nelle loro funzioni.

La Lega sostiene che la campagna denigratoria del PD sulla sanità è non solo spiacevole, ma anche vergognosa. Riguardo al servizio di Radioterapia, oggetto di recenti preoccupazioni da parte del PD, i consiglieri regionali affermano che eventuali modifiche organizzative non comprometteranno l’erogazione del servizio agli utenti. Sottolineano che, per i cittadini, non ci saranno cambiamenti significativi, ma piuttosto una razionalizzazione delle spese senza impatti sul servizio.

I consiglieri regionali Puletti, Castellari e Mancini concludono affermando che, sebbene sia giustificato fare opposizione, il PD dovrebbe evitare di farlo sulla pelle dei cittadini. Chiedono al PD di scusarsi con i cittadini per aver diffuso informazioni false e inutili, evidenziando che tutti i servizi indicati come a rischio sono regolarmente attivi e offrono gli stessi servizi di sempre. Incoraggiano i cittadini a verificare di persona presso il Pronto Soccorso di Umbertide, il Distretto Sanitario di San Giustino e la Radioterapia dell’ospedale di Città di Castello, confermando così la continuità e l’eccellenza dei servizi ospedalieri regionali.