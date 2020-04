Guariti altri due umbertidesi dal Covid-19, nessun nuovo caso di positività

“Nel pomeriggio del 21 aprile dal Dipartimento prevenzione-Servizio igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 1 è arrivata la comunicazione che altri due nostri concittadini sono guariti dal Covid-19 – a dirlo è il sindaco di Umbertide, Luca Carizia – Entrambi erano in isolamento domiciliare e uno di loro è domiciliato in un altro Comune. Sono così 17 gli umbertidesi guariti dal virus. Non sono stati registrati nuovi casi di positività dal Coronavirus, che attualmente nel nostro territorio comunale sono otto. Nello specifico due sono ricoverati in ospedale e sei si trovano in isolamento domiciliare”.