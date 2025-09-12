Guardia di Finanza sequestra merce e controlla lavoro a Umbertide

Operazioni mirate a tutela sicurezza prodotti e legalità

Una vasta operazione della Guardia di Finanza, come riportato nel comunicato stampa del Comando Provinciale di Perugia, ha interessato le Fiere di Settembre di Umbertide, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei prodotti, il rispetto delle norme sul lavoro e la prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti. Le attività, coordinate dalla Compagnia di Città di Castello, hanno portato al sequestro di oltre 1.300 articoli di bigiotteria non sicuri, tra cui anelli, bracciali, collane e piercing, privi della necessaria etichettatura. Il valore complessivo della merce è stato stimato in circa 6.600 euro. I responsabili sono stati segnalati alle Camere di Commercio e sanzionati con multe fino a 25.823 euro, in conformità al Decreto Legislativo n.206/2005, secondo quanto evidenziato dalla fonte.

Durante i controlli, la Guardia di Finanza ha rilevato anche quattro venditori ambulanti privi di corretta registrazione dei corrispettivi elettronici e un caso di mancata presenza del misuratore fiscale, irregolarità che comportano sanzioni fino a 4.000 euro. Parallelamente, sette cittadini di origine egiziana, tra cui un minorenne, sono stati identificati come lavoratori in nero in contesti edilizi della città. Per il datore di lavoro è scattata una denuncia penale alla Procura di Perugia e la segnalazione all’Ispettorato del Lavoro, con conseguente sospensione dell’attività, come confermato dal comunicato ufficiale.

In occasione della festa rionale del quartiere San Pio X a Città di Castello, i controlli della Guardia di Finanza si sono estesi anche al fronte droga, con la segnalazione di quattro giovani, di età compresa tra 19 e 23 anni, come assuntori di hashish e marijuana, sostanze sequestrate amministrativamente. L’iniziativa dimostra l’impegno costante delle Fiamme Gialle nella tutela dei cittadini e nella salvaguardia della legalità, anche durante manifestazioni con elevata affluenza pubblica.

Secondo il comunicato stampa del Gen. B. Carlo Tomassini, le operazioni hanno avuto un impatto concreto sul contrasto all’abusivismo commerciale, sulla prevenzione dello sfruttamento del lavoro e sulla sicurezza dei cittadini, confermando l’importanza di un presidio fiscale e legale capillare. La strategia coordinata della Guardia di Finanza combina controlli amministrativi, fiscali e penali, con attenzione al rispetto delle norme sul lavoro minorile, alla qualità dei prodotti in vendita e alla prevenzione dello spaccio, ribadendo il ruolo fondamentale dell’istituzione nel presidio della collettività.