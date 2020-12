Gruppo Lega: soddisfazione approvazione emendamento defr 2021 2023

Perugia, 30 dicembre 2020 – I consiglieri regionali del Gruppo Lega esprimono “soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento al DEFR 2021-2023 che va incontro alle esigenze di tutela dei diritti delle persone non autosufficienti e con disabilità.

“Nel DEFR – spiegano i consiglieri di maggioranza – sono già enunciati alcuni passaggi fondamentali per la tutela della libertà di scelta delle persone non autosufficienti e con disabilità, ma noi abbiamo inteso rimarcare il valore dell’implementazione del progetto personalizzato, del budget di salute integrato e dell’assistenza indiretta, come strumenti che non siano solo enunciazioni concettuali, ma diventino sostanzialmente e non solo nella forma, il cardine della continuità e della programmazione sociosanitaria in questo ambito, per dare finalmente piena attuazione alla Convenzione Onu e all’art 14 della legge 328 del 2000.

Riteniamo – evidenziano – che rimarcare certi aspetti nel Documento di economia e finanza regionale possa costituire un punto fisso importante.

D’altra parte siamo consapevoli della necessità di ricostruire fiducia anche in questo senso per le tante promesse disattese nel passato, e di dover creare, anche qui, politiche strutturate e strutturali che indirizzino in maniera certa ogni azione nei diversi ambiti regionali, per assicurare la piena inclusione ed anche il sostegno alle residenze e ai centri diurni colpiti dal Covid19”.

“Anche nell’ambito della non autosufficienza e della disabilità – concludono – la revisione normativa ci aiuterà a garantire trasversalità e piena accessibilità a 360 gradi in ogni aspetto di vita per le persone con disabilità, consapevoli anche dei carichi di cura e delle difficoltà che le famiglie hanno dovuto affrontare in questa fase pandemica”.