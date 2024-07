Grande successo terza edizione rievocazione “L’invitta 1643”

Citerna, grande successo di pubblico per la terza edizione della rievocazione storica “L’invitta 1643”

La bellezza di Citerna. La sontuosità dei costumi. La spettacolarità delle scenografie animate da esibizioni di musici, arcieri e sbandieratori, i giochi. Il pubblico delle grandi occasioni. È stato un successo la terza edizione de “L’Invitta 1643”, che si è svolta il 27 e 28 luglio. La rievocazione storica ha coinvolto tantissimi visitatori che hanno potuto immergersi in un’atmosfera unica. L’evento ha offerto un affascinante viaggio nel tempo, ricreando il periodo storico del 1643 quando ebbe luogo la battaglia Barberina, che si svolse tra le mura del Borgo tra lo Stato Pontificio e il Granducato di Toscana, nella quale Citerna resistette “invitta” per mesi come una vera roccaforte.

Sabato 27 luglio alle ore 21 si è tenuto il convegno storico “L’Invitta – eredità culturale di un territorio di confine” nel panoramico spazio offerto dalla terrazza di Citerna alla presenza del Prof. Gabriele Marconcini, docente di lettere, storia e geografia, del citernese Fabio Fratini e del sindaco Enea Paladino, che hanno dialogato e ripercorso la storia della Guerra Barberina e dei confini del territorio citernese.

Domenica 28 luglio grazie alla partecipazione di oltre venti figuranti del paese in costume d’epoca in collaborazione con l’associazione “La corte dè medici” di Sansepolcro”, il pubblico ha potuto assistere, accompagnato dalla narrazione teatrale di Fabio Cecconi, allo spettacolo degli sbandieratori di Sansepolcro, all’esibizione degli Arcieri Anglariensis e dei Cavalieri di Caspignano. Protagonisti anche i tre rioni di Citerna, Pistrino e Fighille che si sono dati battaglia con giochi popolari di corsa, freccette e scacchi: ad uscirne vittoriosa è stata Fighille.

La serata si è conclusa con un momento conviviale, la cena di ringraziamento presso La Rocca, organizzata in collaborazione con le tre Proloco di Citerna.

“Siamo estremamente soddisfatti della riuscita di questa edizione – ha dichiarato Valentina Ercolani, assessore alla cultura del Comune di Citerna e organizzatrice dell’evento – il grande afflusso di pubblico e l’entusiasmo dei partecipanti ci spingono a lavorare e progettare la prossima edizione 2025”. “Un ringraziamento particolare va alle tre Proloco di Citerna, Fighille e Pistrino, ai volontari del posto, a quelli della Protezione Civile, all’assessore allo sport Samuel Fedele, e ovviamente al sindaco Enea Paladino. Per la costante e preziosa presenza si ringraziano anche il Maresciallo della Caserma dei Carabinieri di Citerna Lorenzo Stazi e il parroco Don Paolo – ha proseguito Ercolani – tutti hanno contribuito al successo dell’evento”.

“Citerna si conferma ancora una volta come punto di riferimento per gli appassionati di storia e cultura, dimostrando la sua capacità di creare eventi coinvolgenti e di qualità – ha concluso l’assessore – un volano per l’economia del nostro territorio”.

“L’Invitta” rientra tra gli eventi finanziati dal bando per la realizzazione di attività culturali in favore degli italo-discendenti nel mondo da attuare in occasione del “2024 – Anno delle Radici Italiane” a cui ha aderito il Comune di Citerna.