Gli studenti di Città di Castello a lezione di arte bianca

Cucina e pizza con la contadina contemporanea alla Bufalini

CITTÀ DI CASTELLO, 1 aprile 2026 – L’eccellenza della gastronomia televisiva entra nelle aule didattiche per formare i professionisti di domani attraverso l’esperienza diretta sul campo. Si è concluso con un bilancio estremamente positivo il modulo specialistico dedicato all’universo della pizzeria presso la storica Scuola di Arti e Mestieri “G.O. Bufalini”. Protagonista d’eccezione delle sessioni formative è stata Valentina Alunno, nota al grande pubblico come “Contadina Contemporanea” e volto familiare della trasmissione Rai 1, Unomattina. L’iniziativa ha coinvolto attivamente gli allievi del secondo e terzo anno del corso per Operatore della Ristorazione, offrendo loro un contatto immediato con le dinamiche reali del mercato alimentare e della divulgazione culinaria nazionale.

Durante le ore di laboratorio, Valentina Alunno ha trasmesso ai ragazzi non solo le basi della panificazione, ma soprattutto una filosofia basata sulla selezione rigorosa delle materie prime. La blogger e imprenditrice ha guidato gli studenti in un percorso che fonde i segreti della cultura rurale con le moderne esigenze di una ristorazione di qualità. Questa sinergia tra sapere antico e innovazione rappresenta il cuore pulsante della cucina moderna, dove la conoscenza del prodotto d’origine diventa il valore aggiunto indispensabile. Gli allievi hanno così potuto sperimentare l’importanza della stagionalità e del legame indissolubile tra la terra e il piatto finito, apprendendo tecniche di impasto d’avanguardia.

Il coordinamento delle attività è stato affidato a una docenza di comprovata esperienza, capace di integrare gli aspetti puramente esecutivi con quelli pedagogici del percorso formativo. La presenza di professionisti attivi nel panorama mediatico trasforma la didattica frontale in un’esperienza immersiva, fondamentale per chi si prepara a entrare in un comparto competitivo. Il confronto con figure carismatiche stimola l’entusiasmo degli allievi, fornendo loro modelli di riferimento concreti e aggiornati. Il successo dell’evento conferma la validità di un sistema scolastico che non si limita ai testi, ma apre le porte delle cucine a esperti capaci di raccontare il mestiere con passione.

La dirigenza dell’istituto ha espresso grande soddisfazione per l’esito del corso, ribadendo la volontà di proseguire sulla strada delle collaborazioni esterne di alto profilo. Mettere in relazione il sistema scolastico con le eccellenze del territorio umbro significa dotare i giovani di strumenti pratici immediatamente spendibili. L’arte della pizza richiede una preparazione specifica che va oltre la semplice esecuzione manuale, necessitando di sensibilità e dedizione. Grazie a questo incontro, i futuri cuochi hanno acquisito una maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità, preparandosi a diventare i nuovi ambasciatori del gusto e della sostenibilità in un contesto lavorativo globale.

L’entusiasmo registrato tra i banchi di lavoro dimostra come la partecipazione attiva sia la chiave per un apprendimento duraturo e significativo. Vedere da vicino la trasformazione dei prodotti agricoli in eccellenze della panificazione ha permesso ai ragazzi di comprendere il valore della precisione necessaria in questo settore. La docente ha saputo comunicare l’amore per il proprio lavoro, trasmettendo un messaggio di impegno che supera la tecnica pura. Questo tipo di esperienze rappresenta un investimento strategico per la comunità locale, garantendo un ricambio generazionale qualificato e pronto ad affrontare le sfide tecnologiche e qualitative della ristorazione contemporanea, come riporta il comunicato di Giorgio Galvani – Comune di Città di Castello.