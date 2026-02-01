Tamponamento tra auto e camion all’alba: traffico deviato e carreggiata riaperta dopo tre ore

Un 22enne originario di Amelia, Giulio Carlaccini, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sabato mattina intorno alle 7 sulla E45, all’altezza di Città di Castello, in direzione Cesena. Lo scontro, che ha coinvolto l’utilitaria guidata dal giovane e un camion, ha reso necessaria la chiusura temporanea della carreggiata.

La dinamica: tamponamento al chilometro 115

L’incidente si è verificato al chilometro 115 della statale. Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento, si sarebbe trattato di un tamponamento tra l’auto del ragazzo e un mezzo pesante. L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo al giovane conducente.

Per consentire l’intervento dei soccorsi, i rilievi e la messa in sicurezza dell’area, il traffico è stato interrotto e deviato lungo un percorso alternativo: uscita obbligatoria allo svincolo di Promano (km 111) e rientro sulla E45 a Città di Castello sud (km 118,200) tramite la ex SS3bis Tiberina. La viabilità è tornata regolare intorno alle 10.

Interventi sul posto e accertamenti in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine, impegnate nella gestione della viabilità e nelle operazioni necessarie a ripristinare la circolazione. Restano in corso gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Il cordoglio del Comune di Amelia

La notizia della morte del giovane ha profondamente colpito la comunità di Amelia, dove il 22enne era molto conosciuto. La comunità si stringe attorno ai familiari del giovane, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire le cause del tragico incidente.