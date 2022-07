Search for: Search Button

Gipsy Fiorucci concerto a Città di Castello, successo per la “Gitana”

Grande musica e grande originalità di espressione, un mix vincente per una serata all’insegna delle intense emozioni, questo è stato il concerto della cantautrice tifernate Gipsy Fiorucci che si è tenuto Domenica 10 Luglio nella splendida cornice di Piazza Delle Tabacchine a Città di Castello; uno spettacolo di qualità assoluta e di grande effetto che, spaziando attraverso un vasto repertorio, ha evocato i grandi colori dell’universo musicale internazionale pop-rock in tutte le sue più intense sfumature.

Voce rock graffiante, a tratti soul, personalità carismatica e grintosa ma anche dolce ed emozionale, questa è Gipsy, che ha regalato alla sua città natale uno spettacolo intenso da vivere e in cui lasciarsi trasportare da tutta l’energia e il calore che l’artista umbra ha saputo donare alla sua terra, accolta da un pubblico desideroso di immergersi nelle note avvolgenti della sua voce calda e carismatica; una scaletta coinvolgente dove si sono alternati rinomati singoli tra i quali “Specchi di Luce”, “Attimi per Attimi”, “Protagonista”, “L’Anima Grida”, a capolavori dal successo planetario come “Imagine”, “What’s up”, “Shattered”, fino ad arrivare alle toccanti e suggestive versioni di “Io Vivrò”, “L’essenziale”, “Sei nell’anima” e “Diamante”.

Un’artista a tutto tondo, unica nel suo genere, che suscita curiosità e ammirazione per il suo stile originale e la vocegraffiante e carismatica, che ha saputo crescere ed evolvere negli anni attraverso una lunga gavetta fatta di duro lavoro e tanta costanza e determinazione senza mai smettere di credere nei propri sogni con la capacità di saper guardare sempre avanti nonostante le difficoltà; una forte e spiccata personalità artistica che esprime a 360 gradi anche attraverso il suo look inconfondibile dagli outfit sempre originali da vera gitana rock, riconoscibili e unici come i suoi tanti cappelli estrosi e dalle mille sfumature.

“Un pubblico meraviglioso che mi ha regalato emozioni incredibili” – afferma Gipsy subito dopo essere scesa dal grande palco; un concerto che si è concluso con tutta la gente in piedi, appiccicata al palcoscenico in trepida attesa di salutare la cantautrice e fare delle foto insieme a lei: un tripudio di applausi, abbracci e belle parole per un finale da vera favola.

Ad accompagnare Gipsy Fiorucci sul palco grandi musicisti: Renato Droghetti alle tastiere, Luca Longhini alle chitarre, Debora Gallerani al basso e Stefano Peretto alla batteria.

Si ringrazia il sindaco di Città di Castello Luca Secondi, l’assessore al commercio e turismo Letizia Guerri e tutta l’amministrazione comunale che in collaborazione con il Consorzio Pro-centro hanno reso possibile tutto questo.

BIOGRAFIA ARTISTICA

La cantautrice umbra Marta Fiorucci in arte “Gipsy Fiorucci ” nasce a Città di Castello(Pg). Negli anni partecipa ed è finalista di diversi e importanti Festival: “Il Festival dell’Adriatico”, la “Bella e la Voce”, il Festival di Saint Vincent e Il Cantagiro per citarne alcuni.

Il 16 Maggio 2019 esce, con la regia di Lorenzo Lombardi, il videoclip ufficiale del singolo “Serial Lover” che dal 28 Giugno è presente in tutte le principali piattaforme digitali.

Successivamente partecipa al festival internazionale “Una Voce per l’Europa”, classificandosi tra i primi 16 finalisti nazionali nella categoria brani in lingua italiana la cui finale si è svolta a Chianciano Terme(SI) ad Agosto 2019. Nella stessa estate l’artista partecipa a diversi Festival Nazionali in qualità di ospite, tra questi il “Montesilvano Pop Rock Music Festival”, il premio “Mimì Sarà” e il “Cantagiro” per la promozione del singolo “Serial Lover”.

Nel settembre 2019 l’artista prosegue il percorso artistico insieme al produttore Renato Droghetti(che negli anni vanta collaborazioni con Paola Turci, Edoardo Bennato, De Crescenzo, Paolo Meneguzzi, Dodi Battaglia, Gaetano Curreri, Vasco e molti altri nomi) con il fine di realizzare il suo primo album.

Il 18 Novembre 2019 esce il singolo “Specchi di luce” su tutte le migliori radio sia Italiane che estere e in tutti gli store digitali in 240 paesi nel mondo. Il brano, accompagnato dal videoclip ufficiale, anticipa il primo graffiante album della cantautrice “Protagonista del Finale” uscito il 10 Dicembre 2019. A Febbraio 2020, durante la settimana sanremese, partecipa in qualità di ospite ad importanti e prestigiosi eventi tra i quali anche il rinomato “Gran Galà della stampa” presso il Casinò di Sanremo.

L’8 Maggio 2020 esce nelle radio e su tutte le piattaforme digitali “Protagonista” terzo singolo estratto dall’album “Protagonista del Finale”, scritto in collaborazione con Lina Falaschi e Riccardo Brunamonti, che si posiziona all’interno di importanti classifiche per molte settimane arrivando anche alla prima posizione tra gli Indipendenti Emergenti Italiani

Dal 7 al 12 settembre 2020 la cantautrice è tra i finalisti nazionali di Sanremo Rock con il brano “Attimi per attimi”, una ballata dal sound intenso e struggente scritto dalla stessa insieme a Manuel Auteri, esibendosi nel rinomato e prestigioso Teatro Ariston.

Ad ottobre 2020 si esibisce in un concerto al Mei a Faenza, considerata la manifestazione più importante nel panorama della musica indipendente italiana, dove l’artista presenta i brani del suo album ottenendo un ottimo riscontro e dove viene premiata tra gli artisti più meritevoli.

Il 14 dicembre arriva sul canale ufficiale YouTubedell’artista, sempre con la regia di Lorenzo Lombardi, il videoclip ufficiale di “Imagine”, capolavoro intramontabile dal successo planetario presente nell’album di Gipsy, come omaggio al grande John Lennon in occasione del quarantesimo anniversario dalla sua morte e ottenendo un buon riscontro sia di pubblico che di critica.

Il 14 Aprile 2021 esce l’intensa e struggente “Attimi per Attimi” quarto singolo estratto dal disco “Protagonista del Finale” accompagnato dal videoclip ufficiale che conferma il sodalizio artistico con i registi Lorenzo Lombardi e N. Santi Amantini che riscuote da subito un buon successo sia per le visualizzazioni ottenute sul canale Youtube dell’artista che per l’ottimo riscontro radiofonico restando per molte settimane in vetta su importanti classifiche del panorama della musica indipendente Italiana.

A Giugno 2021 il videoclip di “Attimi per Attimi” viene selezionato ed inserito in rotazione sugli schermi di TelesiaTv presenti nelle metropolitane e negli aeroporti delle principali città italiane e dove si aggiudica il primo posto vincendo il contest

“Metro Music”.

Il 26 Novembre 2021 lancia il singolo graffiante “Shattered” in tutti gli store digitali e nelle radio come omaggio alla grande Dolores O’Riordan accompagnato dal super esplosivo videoclip presentato in anteprima Venerdì 3 Dicembre su SkyTg24.

Venerdì 1°Aprile 2022, con distribuzione Artist First, pubblica il nuovo inedito “L’Anima Grida”, un mantra d’amore dal sound vivace e gioioso che per l’artista rappresenta un vero e proprio grido di speranza da lanciare nel mondo, giovedì 5 Maggio viene lanciato il videoclip ufficiale del singolo nel canale Youtube dell’artista con anteprima su Tgcom24 mercoledì 4 Maggio.