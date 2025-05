Giovani solisti in concerto alla Chiesa di San Francesco

Chiara Antognelli e Stefano Coco protagonisti a Umbertide

Domenica 18 maggio alle ore 18:30 la Chiesa di San Francesco a Umbertide ospiterà il terzo concerto del ciclo dedicato ai giovani solisti, intitolato “Note di Primavera”, promosso e patrocinato dal Comune. L’iniziativa rientra nel programma di valorizzazione delle nuove generazioni di musicisti, curata dalla Scuola di Musica “I Concertisti”, istituto associato al Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze.

Il progetto nasce da una selezione nazionale lanciata un anno fa dalla stessa scuola, che ha coinvolto giovani strumentisti provenienti da tutta Italia. La commissione giudicatrice, composta anche da docenti del conservatorio fiorentino, ha individuato sette vincitori ai quali è stata offerta l’opportunità di esibirsi da solisti con l’orchestra “I Concertisti”, diretta dal Maestro Gianfranco Contadini.

Il terzo appuntamento vedrà la partecipazione di Chiara Antognelli e Stefano Coco, due interpreti poco più che ventenni. La prima eseguirà il Concerto per viola e orchestra di Carl Stamitz, mentre il secondo sarà impegnato nell’esecuzione del Concerto per violoncello e orchestra di Franz Joseph Haydn. I due musicisti si stanno distinguendo per il talento e il rigore, qualità che li pongono tra le nuove promesse del panorama musicale classico nazionale.

La rassegna, sostenuta dall’amministrazione comunale, è concepita come un percorso formativo di alta qualità per giovani artisti, offrendo loro un’occasione rara: esibirsi in veste di solisti con accompagnamento orchestrale. Questa esperienza rappresenta un momento significativo per la crescita tecnica e interpretativa dei partecipanti.

Il direttore Gianfranco Contadini, che ha ideato e guida il progetto, sottolinea l’importanza di creare occasioni concrete per gli studenti più meritevoli. L’obiettivo è quello di offrire ai giovani talenti l’opportunità di affrontare un repertorio concertistico di rilievo, mettendo alla prova la loro preparazione e sviluppando le competenze fondamentali per affrontare il mondo professionale.

Il concerto, aperto al pubblico, si svolgerà nella cornice storica della Chiesa di San Francesco, luogo scelto per il valore artistico e la suggestione acustica. L’iniziativa si propone di coinvolgere anche la comunità locale, offrendo un evento culturale di alto livello accessibile a tutti.

“Note di Primavera” conferma l’impegno del territorio nel promuovere la cultura musicale tra le nuove generazioni e nel valorizzare i giovani attraverso esperienze significative. La partecipazione dei due solisti, già proiettati verso una carriera di spicco, testimonia l’efficacia del lavoro svolto dalla Scuola “I Concertisti” e del sostegno ricevuto dalle istituzioni coinvolte.