Giornate FAI di Primavera: svelati i tesori dell’accademia

Aperture straordinarie tra i palazzi di Città di Castello
Città di Castello, 16-03-2026 – Il panorama culturale del centro Italia si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Sabato 21 e domenica 22 marzo, la 34° edizione delle Giornate FAI di Primavera trasformerà il nucleo storico tifernate in un museo a cielo aperto. Questa iniziativa, promossa dal Fondo per l’Ambiente Italiano, mira a raccogliere fondi per la tutela del paesaggio nazionale, offrendo al contempo un accesso privilegiato a siti di immenso valore architettonico. L’edizione corrente si focalizza sul legame indissolubile tra l’architettura cittadina e l’antica Accademia degli Illuminati, proponendo un itinerario che unisce la magnificenza residenziale di Palazzo Bufalini alla sacralità artistica del teatro comunale, come riporta il comunicato di Giorgio Galvani – Comune di Città di Castello.
Il fulcro dell’esperienza culturale sarà il Teatro degli Illuminati, istituzione tra le più antiche e prestigiose dell’intera Umbria. Edificato originariamente nel 1666 come struttura in legno, l’edificio ha attraversato secoli di trasformazioni, evolvendo in una solida architettura in muratura che conserva ancora oggi il fascino delle grandi stagioni operistiche. Durante le giornate di apertura, i visitatori potranno esplorare angoli solitamente preclusi al pubblico, come il “golfo mistico” destinato all’orchestra e la complessa torre scenica. Questa immersione nel “dietro le quinte” permetterà di comprendere la macchina teatrale nella sua interezza, dai camerini dove gli attori si preparano alla Sala degli Accademici, cuore pulsante delle decisioni culturali tifernati.
Altrettanto rilevante è l’apertura di Palazzo Bufalini, storica dimora che fu testimone della potenza dell’omonima famiglia e che oggi rappresenta la sede istituzionale del Comune e del Circolo Tifernate. L’edificio, progettato nel Cinquecento dal Vignola, ha beneficiato di recenti interventi di restauro che ne hanno esaltato l’apparato decorativo. Il pubblico avrà l’occasione eccezionale di percorrere l’intero piano nobile, ammirando il celebre Salone degli Specchi e la raffinata Sala degli Stucchi. In questi ambienti, il visitatore potrà percepire la continuità storica tra la seicentesca Accademia degli Illuminati e l’attuale vita associativa del Circolo, accedendo a stanze riservate che custodiscono l’eredità intellettuale della comunità locale.
L’organizzazione delle visite è frutto di una fitta rete di collaborazioni che coinvolge enti pubblici, società partecipate e istituti scolastici. Gli studenti del Liceo Statale “Plinio il Giovane”, preparati come “Apprendisti Ciceroni”, avranno il compito di narrare le vicende dei palazzi, offrendo una spiegazione fresca e documentata.
L’assessore alla Cultura, Michela Botteghi, ha evidenziato come le Giornate FAI di Primavera siano uno strumento fondamentale per stimolare la curiosità dei residenti verso spazi che, pur essendo vicini, rimangono spesso sconosciuti. La gestione logistica, supportata dalla Protezione Civile e dai radioamatori locali, garantirà la fluidità dei percorsi a gruppi regolari, mantenendo lo spirito di condivisione e solidarietà che caratterizza questa campagna nazionale di sensibilizzazione verso la bellezza storica italiana.
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