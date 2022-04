Giornata Consapevolezza sull’Autismo, anche Città di Castello aderisce

Domani, sabato 2 aprile, la torre civica di piazza Gabriotti sarà illuminata di blu in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo.

Fonte Ufficio Stampa

Comune di Città di Castello

“L’iniziativa sottolineerà l’adesione dell’amministrazione comunale di Città di Castello alla campagna ‘Light It Up Blue – Mi illumino di blu 2022’”, afferma l’assessore alle Politiche Sociali Benedetta Calagreti, rinnovando “l’impegno a favorire nel nostro territorio politiche sanitarie, educative e sociali che abbiano per obiettivo il potenziamento dei servizi a disposizione delle persone con disturbi dello spettro autistico, in particolare dei bambini, e il miglioramento delle azioni a supporto delle famiglie”.

I disturbi dello spettro autistico (Autism Spectrum Disorders, ASD) sono caratterizzati dalla compromissione qualitativa nelle aree dell’interazione sociale e della comunicazione, ma anche dalla manifestazione di comportamenti, interessi e attività ripetitivi e stereotipati. Secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico, in Italia 1 bambino su 77 (di età compresa tra 7 e 9 anni) presenta un disturbo dello spettro autistico con una prevalenza maggiore nei maschi, che sono colpiti 4,4 volte in più rispetto alle femmine.

Con la decisione di illuminare la torre civica di blu l’amministrazione comunale ha accolto la richiesta dell’Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici Umbria Onlus, che si occupa della promozione e dell’educazione della cittadinanza alla consapevolezza e alla conoscenza dell’ autismo.