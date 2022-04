A Pasquetta appuntamento con Retró nel centro storico di Città di Castello

“Il prossimo appuntamento con Retrò sarà a Pasquetta, un’edizione speciale della manifestazione che offrirà ai tifernati un buon motivo per trascorrere a Città di Castello la giornata di festa e ai turisti una bella idea per la tradizionale gita fuori porta del lunedì dell’Angelo”.

L’assessore al Commercio e al Turismo Letizia Guerri annuncia così che il mercato dell’oggettistica, dell’antiquariato e dell’artigianato promosso dal Comune si terrà lunedì 18 aprile, slittando per una volta di un giorno, rispetto all’abituale programmazione nella terza domenica del mese, per la concomitanza con la Pasqua.

“Abbiamo già richieste da parte degli espositori, che da tutto il centro Italia ci hanno fatto capire quanto tenessero a non rinunciare all’appuntamento mensile con Retrò”, spiega Guerri nel ringraziare “gli antiquari, i rigattieri, i collezionisti, gli hobbisti che sono molto legati alla nostra città e con la qualità della loro offerta fanno della manifestazione uno degli eventi più importanti del settore”.

L’edizione di lunedì 18 aprile sarà allestita come sempre nel centro storico, interamente all’interno delle mura urbiche. “Retrò è divenuta tappa fissa e immancabile per la clientela affezionata di tifernati e di appassionati provenienti dalle regioni vicine, che sono sempre più numerosi a ogni edizione”, osserva l’assessore, che conferma “la volontà dell’amministrazione comunale di far crescere ancora la manifestazione, sia in termini di presenze che di estensione nel centro storico della città, perché è un momento importante di promozione turistica della ricchezza del nostro patrimonio culturale e artistico”.