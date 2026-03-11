Giochi matematici del Mediterraneo: vola l’Alighieri-Pascoli

Successi per gli studenti di Città di Castello verso Palermo

L‘istituto comprensivo di Umbertide è stato il teatro delle sfide regionali per i Giochi matematici del Mediterraneo, competizione che ha visto brillare i talenti della scuola secondaria di primo grado Alighieri-Pascoli. Durante le finali di area svoltesi lo scorso 6 marzo, la delegazione tifernate ha dominato la scena, portando sul podio un rappresentante per ciascuna delle classi del ciclo di studi. Questo risultato eccezionale conferma la solidità della preparazione scientifica degli alunni e la validità dei percorsi didattici focalizzati sulla logica e sul problem solving. La manifestazione ha registrato un altissimo livello di partecipazione, rendendo i piazzamenti ottenuti ancora più significativi nel panorama scolastico regionale, come riporta il comunicato di Giorgio Galvani – Comune di Città di Castello.

Il momento più alto della giornata ha visto come protagonista Adele Perioli, la quale ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria riservata alla seconda media. Grazie a questa vittoria netta, la studentessa di Città di Castello ha ottenuto l’unico lasciapassare disponibile per la finalissima nazionale. Il regolamento del torneo è infatti estremamente selettivo e prevede il passaggio del turno solo per il primo classificato di ogni sezione. Pertanto, il prossimo 3 maggio, Adele rappresenterà l’istituto e il territorio umbro a Palermo, confrontandosi con i migliori talenti matematici d’Italia in una prova che richiederà massima concentrazione e capacità analitica.

Oltre al primato assoluto della Perioli, la scuola ha collezionato altri due prestigiosi riconoscimenti che ne attestano la continuità d’eccellenza. Nella categoria dedicata alle classi prime, Lois Turner ha raggiunto un ottimo terzo posto, dimostrando grandi doti intuitive già all’esordio nelle competizioni di area. Parallelamente, per la seconda media, Francesco Polidori ha ottenuto la medaglia di bronzo, affiancando la compagna di classe nelle zone alte della classifica. Questi successi testimoniano la capacità degli studenti di gestire la pressione agonistica applicata alle scienze esatte, portando lustro a un istituto che investe costantemente sulla valorizzazione delle eccellenze interne.

La notizia dei risultati ottenuti a Umbertide ha suscitato immediata soddisfazione ai vertici istituzionali del territorio. Il sindaco Luca Secondi, insieme ai componenti della giunta municipale, ha espresso un profondo apprezzamento per il rendimento dei ragazzi. Le istituzioni hanno sottolineato come queste vittorie siano il frutto di un impegno sinergico tra la scuola, le famiglie e la dedizione personale degli studenti.

Il supporto della comunità accompagnerà ora Adele Perioli verso la sfida nazionale di maggio.