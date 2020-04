Furto alla tabaccheria Europa di Selci Lama, lo sgomento dei titolari

“Questa mattina attorno alle ore 5 ho ricevuto la chiamata dei carabinieri che mi comunicavano l’avvenuto furto presso la nostra tabaccheria “Europa” dei fratelli Allegria a Selci Lama a San Giustino. Lo sconcerto è stato indescrivibile”. A scriverlo sono gli stessi titolari in una nota.

“Il 19 gennaio di quest’anno – scrivono – abbiamo già subito un furto con un ingente danno economico. Questa volta grazie all’intervento di un vicino che affacciatosi dal balcone dopo aver sentito il forte rumore provocato da un’auto che sfondava la porta di ingresso e il seguente suono dell’allarme, si è messo a gridare costringendo i ladri alla fuga”.

Hanno portato via una slot machine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Giustino, guidati dal maresciallo Vincenzo Viscito e la polizia di Stato. I malviventi sono fuggiti via, facendo perde le proprie tracce.

E poi aggiungono: “Restare aperti per garantire un servizio primario in questo momento di grossa difficoltà, sia economica che di salute, non ci esula dal dover costatare che i delinquenti non stanno a casa anzi minacciano con il loro delinquere di dare il colpo di grazia ad una situazione economica già compromessa per la nostra attività. Dobbiamo andare avanti. Combattere nemici invisibili (Covid19) e non invisibili che oggi più che mai ci fanno tentennare sul futuro sempre più incerto per la nostra attività”.