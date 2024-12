Fondi per la ricostruzione post-sisma a Pierantonio

Pierantonio ha ricevuto un’importante attenzione da parte del governo, con il Sottosegretario alla Sicurezza e Giustizia, Emanuele Prisco di Fratelli d’Italia (FdI), che ha annunciato il sostegno previsto nella legge di bilancio per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma. Durante una recente visita alla frazione in provincia di Perugia, Prisco ha confermato che nella manovra economica in discussione sono stati inclusi fondi specifici per avviare la progettazione e la ricostruzione delle infrastrutture danneggiate.

La misura è un segno tangibile di attenzione da parte del governo verso i territori che ancora soffrono le ferite lasciate dai terremoti. In particolare, l’azione mira a facilitare l’intervento per la messa in sicurezza delle abitazioni e delle strutture pubbliche, rendendo più rapida la ripartenza delle zone coinvolte.

Uno degli aspetti centrali del piano annunciato riguarda l’introduzione di un’esenzione dell’IMU per i fabbricati inagibili. La misura è stata pensata per alleviare le difficoltà economiche di quei cittadini che, dopo il sisma, si sono trovati a dover affrontare danni strutturali importanti alle proprie abitazioni, senza però avere le risorse sufficienti per avviare subito i lavori di ripristino.

Il Sottosegretario Prisco ha sottolineato che questi interventi sono solo una parte di un piano più ampio per il rilancio dei territori colpiti dal terremoto, che include anche altri incentivi per le imprese locali e misure per la protezione civile. “L’obiettivo è restituire alle persone il loro futuro, permettendo loro di ricostruire la propria vita e i propri luoghi di lavoro”, ha affermato Prisco, confermando l’impegno del governo a sostenere la ricostruzione a lungo termine.

Il decreto, che sarà inserito nella manovra economica per il 2025, prevede anche la creazione di fondi speciali destinati a coprire parte dei costi per la progettazione e la realizzazione di interventi urgenti. Questo è particolarmente importante in una zona come quella di Pierantonio, che non ha solo bisogno di ricostruire case, ma anche di garantire la sicurezza delle infrastrutture pubbliche, come scuole e ospedali, che sono essenziali per la vita quotidiana della comunità.

Le misure fiscali adottate dal governo sono state accolte positivamente dalla popolazione locale e dalle amministrazioni comunali, che avevano sollecitato interventi concreti per supportare la ripresa economica. Secondo il sindaco di Perugia, i nuovi fondi rappresentano un passo importante per il rilancio delle aree danneggiate e per il ritorno alla normalità.

Nonostante le difficoltà, il governo ha mostrato una risposta rapida, mettendo in atto un piano che mira a non lasciare indietro nessuno. La promessa di Prisco è chiara: “Non solo fondi per la ricostruzione, ma anche misure fiscali per venire incontro alle difficoltà delle famiglie e delle imprese”.