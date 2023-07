Fiume Tevere e fosso Rio, 480 mila euro per la messa in sicurezza dissesti idrogeologici

Il Ministero dell’Interno ha recentemente finanziato al Comune di Umbertide l’importo di € 480.000,00 per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza dissesti idrogeologici, lungo i tratti urbani e periurbani del fiume Tevere e del fosso Rio. Il tutto con fondi PNRR che il Comune aveva richiesto a settembre 2022.

Con tale intervento si provvederà alla messa in sicurezza di alcuni tratti del fosso Rio e del fiume Tevere che oggi presentano alcuni fenomeni di dissesto.

Tale intervento è stato finanziato con gli stessi fondi PNRR per i quali il Comune di Umbertide ha già ottenuto € 1.100.000,00 per l’adeguamento del cavalcavia di Via Madonna del Moro, € 594.000,00 per il rifacimento ex novo della scuola dell’infanzia di Calzolaro, € 363.000,00 per l’adeguamento sismico della scuola dell’infanzia di Montecastelli (questi ultimi 2 interventi in corso), € 100.000,00 per la messa in sicurezza del fosso Rio (interventi questi già conclusi), € 136.000,00 per l’efficientamento energetico della scuola primaria Garibaldi (interventi in corso) e € 132.000,00 per la messa in sicurezza della strada comunale del Sasseto (intervento questo che partirà a breve).

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Luca Carizia e dall’assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Villarini per questo nuovo finanziamento ottenuto.

“Il nostro comune risulta ancora una volta fra gli enti assegnatari di risorse per importanti interventi in opere pubbliche, nello specifico 480 mila euro per lavori di sistemazione di messa in sicurezza dissesti idrogeologici lungo il Tevere e il fosso Rio. Avremo così modo di realizzare un ulteriore intervento già previsto nel piano triennale delle opere pubbliche 2023/2024 a vantaggio del nostro territorio”.