Fiorucci trionfa a Cremona e conquista il titolo tricolore

24 Settembre 2025 Sport, Ultime notizie 0
Il campione tifernate celebra il suo terzo successo nazionale

A 68 anni, Paolo Fiorucci di Città di Castello si conferma leggenda del motocross d’epoca, conquistando il titolo italiano 2025 in sella alla sua “Villa” 350 del 1976. L’impresa è arrivata sul tracciato di Cremona, ultima prova del Campionato Italiano Motocross Epoca Ufo Plast, dove il veterano del Motoclub Ennio Baglioni ha dominato una pista insidiosa e sabbiosa, attirando applausi per la precisione delle linee e il controllo totale del mezzo.

Attivo da quasi mezzo secolo, Fiorucci ha mostrato ancora una volta una passione intatta e una tecnica raffinata, imponendosi senza esitazioni sui rivali. Un successo che riempie d’orgoglio la comunità motociclistica tifernate e il crossodromo “G. Ceccarini” di Città di Castello, luogo dove il campione ha mosso i primi passi tra tornanti e salti spettacolari, diventando simbolo di una tradizione sportiva radicata.

“Questo è il terzo titolo italiano della mia carriera, il più sentito e prezioso, che dedico alle persone care e agli amici del moto club ‘Baglioni’, parte fondamentale della mia vita”, ha commentato Fiorucci dopo il trionfo nella categoria B2, dedicata alle moto d’epoca fino al 1976. Le congratulazioni ufficiali sono arrivate dal presidente del club, Stefano Fiorucci, e dalle istituzioni locali, con il sindaco Luca Secondi e l’assessore allo sport Riccardo Carletti, che hanno sottolineato il valore del risultato per l’intera città.

La stagione Epoca 2025 si chiuderà con la premiazione dei campioni a Castiglione del Lago, il 4 e 5 ottobre, quando la Federazione Motociclistica Italiana consegnerà le tabelle oro FXAction e le medaglie ai protagonisti. Il comunicato è stato diffuso da Cdcnotizie.

