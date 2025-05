Finali U15 femminili a Città di Castello e Umbertide

Dal 19 al 25 maggio sfida tra le migliori 16 squadre

Le città di Città di Castello e Umbertide si preparano ad accogliere la fase conclusiva del campionato italiano under 15 femminile di pallacanestro. Le finali nazionali, in programma dal 19 al 25 maggio, vedranno la partecipazione delle sedici migliori squadre giovanili italiane che si contenderanno il titolo tricolore nella categoria. La presentazione ufficiale dell’evento si è tenuta mercoledì 14 maggio presso la sala consiliare del Comune di Città di Castello.

Durante l’incontro sono intervenuti rappresentanti istituzionali e sportivi. Tra i presenti il sindaco di Città di Castello Luca Secondi, l’assessore allo sport Riccardo Carletti, l’assessore allo sport di Umbertide Lorenzo Cavedon, il vicesegretario della Federazione Italiana Pallacanestro Graziano Martinelli, il presidente del Comitato Regionale FIP Umbria Gianni Antonelli, il presidente del CONI Umbria Aurelio Forcignanò e il direttore tecnico nazionale del settore femminile Roberto Brunamonti. Alla conferenza hanno partecipato anche i referenti delle società Pallacanestro Tiferno, B.C. Umbertide e Pallacanestro Umbertide Femminile, realtà impegnate nell’organizzazione locale.

Nel corso della conferenza, le autorità locali hanno sottolineato l’importanza dell’evento per il territorio dell’Alta Valle del Tevere. È stato evidenziato come l’organizzazione delle finali nazionali rappresenti un’occasione per valorizzare non solo gli impianti sportivi, ma anche il patrimonio culturale e artistico della zona. Il Comune di Città di Castello ha rimarcato l’impegno costante nello sport, testimoniato dalla partecipazione di circa un terzo della popolazione alle attività sportive, distribuite su oltre 40 discipline rappresentate da 120 associazioni.

Da parte dell’amministrazione di Umbertide è stata espressa soddisfazione per l’affidamento della manifestazione, vista come conferma della qualità delle strutture cittadine, in particolare del palazzetto che sarà una delle sedi di gara. È stato inoltre riconosciuto il merito della Federazione e del comitato regionale per la fiducia accordata e per la scelta di portare nella zona un evento sportivo di rilievo nazionale.

Dal fronte federale, è stata ribadita la crescita costante del movimento giovanile, sostenuto da una progettualità condivisa tra istituzioni sportive e amministrazioni locali. Il vicesegretario della FIP Graziano Martinelli ha sottolineato l’importanza del lavoro congiunto che ha permesso di raggiungere risultati tangibili in termini di partecipazione e visibilità per il basket femminile a livello giovanile. Il presidente del Comitato Regionale FIP Umbria Gianni Antonelli ha poi evidenziato il valore strategico della collaborazione con i Comuni ospitanti per la riuscita dell’iniziativa.

Il presidente regionale del CONI Aurelio Forcignanò ha messo in evidenza la funzione trainante dello sport anche in ambito sociale e istituzionale. Ha evidenziato che la programmazione di eventi di tale portata si fonda su relazioni consolidate nel tempo tra le parti coinvolte e rappresenta un modello virtuoso di cooperazione.

L’intervento conclusivo è stato affidato a Roberto Brunamonti, direttore tecnico nazionale femminile, che ha sottolineato il valore tecnico e simbolico delle finali. Ha ricordato che l’evento rappresenta non solo una vetrina per le atlete under 15, ma anche una tappa decisiva per chi punta alla convocazione in maglia azzurra. La manifestazione offre dunque un’opportunità competitiva di alto livello e contemporaneamente una valorizzazione territoriale, con un indotto che coinvolgerà anche il settore turistico.

La competizione vedrà in campo squadre provenienti da ogni parte d’Italia. Le sedici formazioni qualificate per la fase finale sono: Libertas Moncalieri, Basket Femminile Livorno, Bianchi Group Costa, BSL San Lazzaro, San Martino, Firenze BK Academy, Futurosa Forna Trieste, Magnolia BK Campobasso, BK Femminile Milano, Magika Pallacanestro, Club Bk Frascati, Amici Pall. Udinese, Basket Roma, Horus PFP Padova, Umana Reyer Venezia e Sistema Rosa Pordenone.

Le gare si disputeranno tra i palazzetti di Città di Castello e Umbertide, con un calendario serrato che porterà all’assegnazione dello scudetto giovanile nella giornata conclusiva del 25 maggio. La Federazione Italiana Pallacanestro ha previsto la diretta streaming di tutte le partite attraverso i canali ufficiali Italbasket su Twitch e YouTube, mentre i dati statistici e il play-by-play saranno disponibili gratuitamente tramite l’applicazione “FIP Stats”.

La scelta delle due località umbre come sedi della manifestazione è stata motivata anche dalla presenza di una rete consolidata di società sportive, da una tradizione cestistica attiva e da un’offerta logistica e ricettiva adeguata all’accoglienza di squadre, staff tecnici e accompagnatori. Il ruolo delle associazioni locali, in particolare Pallacanestro Tiferno, B.C. Umbertide e Pallacanestro Umbertide Femminile, è stato ritenuto determinante nell’ottimizzazione dell’organizzazione.

Le finali nazionali rappresentano un’occasione per riaffermare l’importanza del settore giovanile nel percorso di crescita dello sport italiano e in particolare della pallacanestro femminile. Attraverso eventi come questo, la Federazione intende rafforzare il legame con i territori e sostenere la promozione sportiva fin dalla base. La presenza di istituzioni locali, regionali e nazionali alla conferenza di presentazione testimonia la centralità dell’evento e l’impegno congiunto verso obiettivi comuni.

La settimana di gare non si limiterà all’aspetto agonistico. La manifestazione porterà con sé anche ricadute di carattere promozionale, educativo e sociale, coinvolgendo scuole, famiglie e operatori locali. Per Umbria, Città di Castello e Umbertide sarà un momento per promuovere non solo lo sport, ma anche il proprio patrimonio e la propria capacità di ospitalità.

Il ritorno in Umbria delle finali nazionali under 15 femminili conferma la regione come punto di riferimento nel panorama cestistico giovanile italiano. Le sedici squadre protagoniste rappresentano l’élite della pallacanestro under 15 e saranno osservate con attenzione anche in ottica futura, dato che molte delle atlete in campo aspirano a un posto nei prossimi raduni della Nazionale giovanile. L’evento si preannuncia come una vetrina tecnica e organizzativa, destinata a lasciare un segno positivo sul territorio e sul movimento sportivo femminile.