Finale Nazionale U15F 2025 a Umbertide e Città di Castello

Dal 19 al 25 maggio sedici squadre in campo per lo scudetto

La Finale Nazionale Under 15 femminile di pallacanestro si disputerà dal 19 al 25 maggio 2025 nei comuni di Umbertide e Città di Castello. L’evento vedrà la partecipazione delle migliori sedici squadre italiane di categoria, qualificate al termine dei concentramenti interregionali che si sono svolti tra il 2 e il 4 maggio.

Le città umbre saranno quindi il palcoscenico del più importante appuntamento stagionale per la categoria U15 femminile, in cui si assegnerà il titolo tricolore 2025.

La presentazione ufficiale della manifestazione è fissata per mercoledì 14 maggio alle ore 11.30 presso la sala consiliare del Comune di Città di Castello. A moderare la conferenza stampa sarà Stefano Berti Nulli. Sono previsti gli interventi istituzionali del sindaco di Città di Castello, Luca Secondi, dell’assessore allo sport Riccardo Carletti, del sindaco di Umbertide, Luca Carizia, e dell’assessore allo sport umbertidese Lorenzo Cavedon.

In rappresentanza degli organi sportivi interverranno il vicesegretario della Federazione Italiana Pallacanestro, dottor Graziano Martinelli, il presidente del Comitato Regionale Umbria, Gianni Antonelli, il presidente del CONI Umbria, Aurelio Forcignanò, e il direttore tecnico nazionale femminile, Roberto Brunamonti. In sala saranno presenti anche i responsabili delle società coinvolte nell’organizzazione locale: Pallacanestro Tiferno, B.C. Umbertide e Pallacanestro Umbertide Femminile.

Le partite della Finale Nazionale saranno trasmesse integralmente in diretta streaming sui canali ufficiali Italbasket di Twitch e YouTube. Inoltre, statistiche dettagliate e aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili gratuitamente sull’app FIP Stats.

Queste le sedici formazioni che si contenderanno il titolo nazionale: Libertas Moncalieri, Basket Femminile Livorno, Bianchi Group Costa, BSL San Lazzaro, San Martino, Firenze BK Academy, Futurosa Forna Trieste, Magnolia BK Campobasso, BK Femminile Milano, Magika Pallacanestro, Club BK Frascati, Amici Pallacanestro Udinese, Basket Roma, Horus PFP Padova, Umana Reyer Venezia e Sistema Rosa Pordenone.

Il torneo rappresenta l’ultimo atto di una stagione che ha visto centinaia di squadre competere a livello locale e interregionale per guadagnare l’accesso alla fase finale. Dopo un intenso percorso di selezione, sono queste le realtà che si sono distinte per qualità tecnica e organizzazione.

La Umana Reyer Venezia, vincitrice dell’edizione 2024 disputata a San Vincenzo, tornerà in campo per difendere il titolo. Negli anni precedenti, a salire sul gradino più alto del podio erano state Basket Roma nel 2023 a Roseto degli Abruzzi e Roma Team Up nel 2022 a Pordenone. Le edizioni 2020 e 2021 non furono disputate, mentre nel 2019 il successo fu ancora della Basket Roma.

L’evento, organizzato in sinergia con la Federazione Italiana Pallacanestro e le istituzioni locali, rappresenta un importante momento di visibilità per il basket giovanile femminile, e un’occasione per il territorio di ospitare atlete, tecnici e accompagnatori provenienti da tutta Italia.

Le due città umbre, già protagoniste in altre manifestazioni federali, si preparano ad accogliere l’intera carovana dell’Under 15 femminile con impianti adeguati, supporto logistico e una rete di collaborazioni fra enti pubblici, federazione e società sportive.

Umbertide e Città di Castello saranno così centro nevralgico del basket giovanile nazionale per una settimana di sport, condivisione e competizione di alto livello. Il programma dettagliato delle partite sarà comunicato nei prossimi giorni, insieme alla suddivisione delle sedi per la fase a gironi e le fasi finali.

L’organizzazione dell’evento coinvolge attivamente anche le tre realtà sportive locali: Pallacanestro Tiferno, Basket Club Umbertide e Pallacanestro Umbertide Femminile, che garantiranno supporto tecnico, logistico e organizzativo lungo l’intero arco della manifestazione.

La Finale Nazionale Under 15 femminile 2025 si preannuncia come un appuntamento centrale per lo sviluppo del movimento cestistico femminile, in continuità con la strategia federale di promozione dei settori giovanili e valorizzazione del talento.

Con il coinvolgimento del territorio, delle istituzioni e del sistema sportivo regionale e nazionale, la settimana dal 19 al 25 maggio sarà dedicata completamente alla pallacanestro femminile giovanile, in un contesto che unisce sport e promozione culturale.

L’assegnazione del titolo tricolore 2025 si avvicina, e Umbertide e Città di Castello sono pronte a ospitare le migliori promesse del basket italiano in una manifestazione che si preannuncia di grande intensità e valore tecnico.