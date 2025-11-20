Fillea Cgil confermata primo sindacato alla SCACF Spa

20 Novembre 2025 Sindacati, Ultime notizie 0
Fillea Cgil confermata primo sindacato alla SCACF Spa

Alle RSU di San Giustino quasi 70% dei consensi

Nella giornata di 19 novembre, presso la sede della SCACF Spa di San Giustino, azienda leader nazionale nella produzione di cofani funebri, si è svolto il rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU). L’esito ha confermato la Fillea Cgil come primo sindacato in azienda, con un risultato che ha sfiorato il 70% delle preferenze espresse dai dipendenti.

Il voto ha rappresentato un momento di partecipazione significativa, con lavoratrici e lavoratori che hanno ribadito la fiducia verso un modello di rappresentanza fondato su ascolto, tutela dei diritti e contrattazione aziendale. L’ampio consenso ottenuto rafforza la responsabilità del sindacato nel proseguire un percorso di presenza costante e di difesa delle condizioni di lavoro.

La soddisfazione per il risultato si accompagna al riconoscimento del valore di un impegno quotidiano che ha saputo coniugare continuità e innovazione nelle relazioni industriali. La conferma della Fillea Cgil come primo sindacato non è solo un dato numerico, ma un segnale di fiducia verso una rappresentanza percepita come vicina e credibile.

Un ruolo centrale sarà ora affidato ai delegati eletti, Raffaele Occhineri e Federico Mancini, chiamati a rappresentare l’intera comunità lavorativa con serietà e competenza. La loro missione sarà quella di consolidare un percorso orientato alla valorizzazione del lavoro sicuro, di qualità e rispettoso della dignità delle persone.

Il risultato delle elezioni RSU alla SCACF Spa si inserisce in un contesto più ampio di rafforzamento della presenza sindacale in Umbria, confermando la capacità della Fillea Cgil di interpretare le esigenze di chi lavora e di trasformarle in azioni concrete.

I nostri video

La rassegna stampa del 21 novembre 2025 edizione della notte
La rassegna stampa del 21 novembre 2025 edizione della notte
Il telegiornale dell'Umbria del 20 novembre 2025
Il telegiornale dell'Umbria del 20 novembre 2025
Dall’Università degli studi di Perugia usciti i primi geometri laureati dell’Umbria
Spi Cgil in piazza in 14 città umbre contro la manovra
Scuola e nido Santa Lucia a Perugia verso autonomia energetica
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge per il rilancio, Marche e Umbria all’interno della Zes
Papa Leone ad Assisi per preghiera sulla tomba di San Francesco e incontro Cei
Confcommercio Umbria e ANCI Umbria firmano l’avviso comune per rigenerare città e borghi
Carabinieri smantellano banda di assalti ai bancomat nel Sud specializzata in “marmotte”
I carabinieri a Caltanissetta arrestano 5 persone per spaccio di droga
Reati di devastazione operazione Ipogeo della Polizia a Catania
Sequestrata Clinica cinese abusiva a Roma, operazione Polizia
Estorsioni a imprenditore edile, Carabinieri arrestano autore a Reggio Calabria
Il volley “ferito” cerca immediato riscatto Perugia Tozzuolo ko, Faroni operato
Violenza al corteo di Catania, arrestati due leader anarchici
Estorsioni mafiose a imprenditore edile, arrestato 78enne in Calabria
Estorsioni mafiose a imprenditore edile, arrestato 78enne in Calabria
Iscriviti

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*