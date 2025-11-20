Fillea Cgil confermata primo sindacato alla SCACF Spa

Alle RSU di San Giustino quasi 70% dei consensi

Nella giornata di 19 novembre, presso la sede della SCACF Spa di San Giustino, azienda leader nazionale nella produzione di cofani funebri, si è svolto il rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU). L’esito ha confermato la Fillea Cgil come primo sindacato in azienda, con un risultato che ha sfiorato il 70% delle preferenze espresse dai dipendenti.

Il voto ha rappresentato un momento di partecipazione significativa, con lavoratrici e lavoratori che hanno ribadito la fiducia verso un modello di rappresentanza fondato su ascolto, tutela dei diritti e contrattazione aziendale. L’ampio consenso ottenuto rafforza la responsabilità del sindacato nel proseguire un percorso di presenza costante e di difesa delle condizioni di lavoro.

La soddisfazione per il risultato si accompagna al riconoscimento del valore di un impegno quotidiano che ha saputo coniugare continuità e innovazione nelle relazioni industriali. La conferma della Fillea Cgil come primo sindacato non è solo un dato numerico, ma un segnale di fiducia verso una rappresentanza percepita come vicina e credibile.

Un ruolo centrale sarà ora affidato ai delegati eletti, Raffaele Occhineri e Federico Mancini, chiamati a rappresentare l’intera comunità lavorativa con serietà e competenza. La loro missione sarà quella di consolidare un percorso orientato alla valorizzazione del lavoro sicuro, di qualità e rispettoso della dignità delle persone.

Il risultato delle elezioni RSU alla SCACF Spa si inserisce in un contesto più ampio di rafforzamento della presenza sindacale in Umbria, confermando la capacità della Fillea Cgil di interpretare le esigenze di chi lavora e di trasformarle in azioni concrete.