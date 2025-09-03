Fiere di Settembre 2025: tre giorni di festa a Umbertide

Tradizione, commercio e divertimento per tutta la comunità

Umbertide, 3 settembre 2025– La città è pronta a riabbracciare uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: le Fiere di Settembre, che anche in questa edizione promettono tre giorni di festa, tradizione, commercio e comunità. Dal 5 al 7 settembre, Umbertide si trasformerà in un grande spazio all’aperto, in cui si incontrano identità locale e cultura popolare, prodotti tipici e nuove forme di intrattenimento, come riporta la fonte ufficiale del Comune di Umbertide, Alessio Fiorucci, Segreteria e Portavoce del Sindaco.

La manifestazione, storicamente legata alla celebrazione della Beata Vergine Maria della Reggia, patrona della città, torna ad animare le vie principali con un programma variegato pensato per tutte le età. A fare da cornice all’evento, il percorso espositivo lungo via Unità d’Italia, piazza Carlo Marx, via Tusicum e via Morandi, in cui troveranno spazio oltre 140 banchi, 31 stand, aree tematiche, attività per bambini, esibizioni artigiane e musica dal vivo.

UN EVENTO CHE UNISCE TRADIZIONE E NOVITÀ

Come sottolineato in conferenza stampa dal vicesindaco Annalisa Mierla, “le Fiere sono un appuntamento di rilievo non solo per il commercio ma anche per l’identità stessa di Umbertide”. “Abbiamo lavorato per creare un’edizione capace di coinvolgere tutta la comunità. Grande attenzione è stata riservata ai commercianti locali, a cui è stato dato risalto nel posizionamento degli stand e nel percorso fieristico. Anche se ospitiamo operatori da otto regioni italiane, Umbertide resta al centro”.

Novità importante per questa edizione è la disposizione degli stand su un solo lato della strada, così da migliorare la fruizione dell’evento e offrire ai visitatori una passeggiata più piacevole e sicura. Una scelta logistica che riflette la volontà dell’Amministrazione di mettere al centro le persone, prima ancora degli spazi.

COMMERCIO PROTAGONISTA, MA NON SOLO

Al centro della manifestazione il commercio ambulante, che da sempre rappresenta il cuore pulsante delle Fiere. Oltre ai banchi storici, saranno presenti operatori provenienti da varie regioni d’Italia, portando con sé le eccellenze del territorio: dai cannoli siciliani alla mozzarella di bufala campana, dal pane pugliese ai prodotti tipici dell’Umbria. Una sezione speciale sarà riservata allo street food e all’artigianato di qualità, con dimostrazioni dal vivo che mostreranno al pubblico il valore del “saper fare” italiano, dall’intaglio del legno alla lavorazione della ceramica.

Come ha evidenziato il Comandante della Polizia Locale, Maggiore Gabriele Tacchia, anche gli aspetti legati a sicurezza, legalità e viabilità sono stati attentamente curati: “Ci saranno 140 banchi autorizzati, tutti in regola con le normative. La Polizia Locale sarà attiva lungo tutto il percorso, affiancata da Guardia di Finanza e altre forze dell’ordine, per garantire un’esperienza sicura per tutti”.

UN’ESPERIENZA A MISURA DI FAMIGLIA

Le Fiere non sono solo un evento commerciale, ma una vera festa cittadina. Quest’anno, particolare attenzione è stata dedicata ai bambini e alle famiglie. Ogni pomeriggio, mascotte travestite da personaggi dei cartoni animati – da Lilo & Stitch a Super Mario – animeranno le vie del centro tra giochi, foto ricordo e momenti di spettacolo. Domenica 7 settembre, dalle 16:00 alle 18:00, si terrà inoltre “Giochi senza frontiere”, una grande sfida ludica a squadre aperta a tutti i bambini, completamente gratuita, in collaborazione con le associazioni Asad e Genitori Insieme per…. Un momento di spensieratezza che rafforza il senso di comunità, offrendo ai più piccoli l’occasione di essere protagonisti.

A rappresentare il tessuto commerciale cittadino è Emiliano Bernardi, presidente dell’associazione “Vivi Umbertide le Vie del Commercio”, promotrice di molte delle iniziative in programma.

“Per la prima volta, i commercianti di Umbertide saranno presenti in uno stand collettivo. Un simbolo di coesione e progettualità condivisa. Presenteremo anche alcune iniziative future, come il ‘Mercallegro’ di ottobre e la campagna natalizia ‘Illumina la tua città’, con i biglietti della lotteria per finanziare le luminarie”.

Il coinvolgimento delle realtà locali è uno degli elementi distintivi dell’edizione 2025. La fiera, infatti, non è calata dall’alto, ma costruita insieme: un laboratorio civico in cui pubblico, associazioni e operatori lavorano fianco a fianco per creare un’esperienza realmente partecipata.

IL PROGRAMMA: TRE GIORNI DI VITA ALL’APERTO

Il taglio del nastro è previsto per la mattina di venerdì 5 settembre alle ore 9:00, in fondo a viale Unità d’Italia, nella zona della stazione ferroviaria. Da quel momento, per tre giorni consecutivi, Umbertide si animerà con:

Esposizioni commerciali lungo tutto il percorso fiera

Spazi food e degustazioni regionali

Aree per bambini con animazioni e mascotte

Stand artigiani e dimostrazioni dal vivo

Musica e spettacoli itineranti

Iniziative promozionali dei commercianti locali

Gli stand rimarranno aperti fino a tarda sera, trasformando l’evento in una sorta di “città nella città”, in cui ognuno può trovare il proprio angolo: che si tratti di uno spuntino, di un acquisto o semplicemente di un momento di relax in compagnia.

Le Fiere di Settembre non sono solo una manifestazione: sono un rituale collettivo, un’occasione per ritrovarsi, per raccontarsi e riconoscersi. In un tempo in cui l’identità locale è spesso messa alla prova da dinamiche globali, eventi come questo diventano spazi preziosi di resistenza culturale e promozione sociale.

“Il commercio è il cuore pulsante della nostra comunità – ha ricordato il vicesindaco Mierla – e ogni volta che lo valorizziamo, valorizziamo la nostra storia, la nostra gente, la nostra capacità di accogliere e innovare”.

Tutte le informazioni sul programma, la mappa degli stand e gli orari delle attività saranno disponibili sul sito del Comune di Umbertide e attraverso i canali ufficiali dell’associazione “Vivi Umbertide le Vie del Commercio”. È prevista la chiusura al traffico in alcune zone durante i tre giorni, con deviazioni segnalate e aree parcheggio esterne servite da navette gratuite. Per eventuali comunicazioni, è possibile scrivere all’indirizzo email del Comune o contattare direttamente l’Ufficio Commercio.