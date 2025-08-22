Fiera San Bartolomeo aperta, domani parte la Zootecnica

Stand, laboratori e reparti cinofili in primo piano

La Fiera di San Bartolomeo ha aperto stamattina i suoi stand a piazzale Ferri e piazza Gabriotti, offrendo fino a domenica 24 agosto una vasta esposizione di merci e animali. Circa trenta ambulanti proporranno prodotti alimentari, abbigliamento, casalinghi e accessori, creando un percorso ricco e variegato per i visitatori. Domani, sabato 23 agosto, prenderà il via la Mostra Zootecnica, ospitata nel parco comunale Alexander Langer, con due giorni dedicati al rapporto uomo-animale, alle tradizioni secolari e agli antichi mestieri, senza trascurare il benessere animale e l’educazione ambientale.

L’evento vede la collaborazione di allevatori, centri ippici, Usl Umbria 1, Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e numerose associazioni locali. Tra le attrazioni principali, spiccano i cani dei reparti cinofili del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, della Polizia e dei Vigili del Fuoco, che domani daranno dimostrazione delle loro abilità in operazioni di ricerca, soccorso e prevenzione dei reati. Un’opportunità rara per i più piccoli di osservare la docilità e l’efficienza di animali che ogni giorno supportano la sicurezza pubblica e le emergenze.

La Polizia di Stato sarà presente anche con il nucleo della Polizia Scientifica, offrendo esercitazioni pratiche e approfondimenti sul proprio lavoro. L’Usl Umbria 1, attraverso il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Igiene degli allevamenti, parteciperà per sensibilizzare i cittadini sul benessere degli animali. Sabato e domenica, i laboratori del Carabinieri Biodiversità di Assisi e Pieve Santo Stefano guideranno grandi e piccoli nella scoperta dell’impegno dei militari per la tutela dell’ambiente e delle specie viventi, promuovendo la consapevolezza sulla protezione degli ecosistemi.

Nel parco Langer si potrà osservare anche Corrado Spaccino, uno degli ultimi mulaio umbri, impegnato con i suoi animali da soma nel trasporto di legna sul Monte Peglia. Le dimostrazioni si svolgeranno nell’anfiteatro del parco sabato e domenica, rispettivamente alle ore 12.00 e 18.00. Per tutta la durata della manifestazione, adulti e bambini avranno la possibilità di ammirare cavalli, muli, asini, rapaci, api, lumache, tacchini, oche e polli.

La Fattoria di Dora proporrà attività e laboratori con gli animali e spettacoli per bambini, mentre la Compagnia di Balestrieri di Città di Castello offrirà la possibilità di cimentarsi nel tiro con la balestra. Piazza Fanti ospiterà giochi per i più piccoli, e la Società rionale Madonna del Latte curerà la ristorazione con ricette tipiche locali.

Il programma di sabato include dimostrazioni di falconeria con i Falconieri della Fortezza, il battesimo del pony con il Freedom Centro Ippico Asd e laboratori delle tradizioni popolari a cura della cooperativa Il Poliedro. Nel parco Langer andrà in scena anche uno spettacolo di monta in alta scuola spagnola con Matteo Valcelli del Centro Ippico Userna. Domenica, le attività riprenderanno con falconeria, laboratori, battesimo del pony e spettacoli equestri, insieme alla cerimonia di inaugurazione con le autorità cittadine e offerte di cantucci e vinsanto a cura della Pro Loco di Piosina.