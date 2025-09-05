Fiera di Settembre 2025 a Umbertide: tre giorni di festa

Tradizione, commercio e spettacoli animano la città

Le Fiere di Settembre hanno preso ufficialmente il via a Umbertide, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi e identitari della comunità. L’edizione 2025 accompagnerà la città per tre giorni, da venerdì 5 a domenica 7 settembre, in concomitanza con la festa patronale della Beata Vergine Maria della Reggia.

Il percorso espositivo si snoda lungo via Unità d’Italia, piazza Carlo Marx, via Tusicum e via Morandi, trasformando il cuore cittadino in un vivace centro di scambi e socialità. L’inaugurazione si è svolta questa mattina con la presenza del sindaco Luca Carizia, del vicesindaco Annalisa Mierla e della giunta comunale al completo, accompagnati dalla musica della Banda Città di Umbertide diretta dal maestro Galliano Cerrini. A testimoniare la vicinanza delle istituzioni e delle associazioni locali, erano presenti anche il comandante della Polizia Locale, i volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile, oltre a rappresentanti di CNA e dell’associazione culturale fiorentina “Leonardo”.

Quest’anno la fiera propone un programma che intreccia tradizione e novità. Spazi tematici ospitano street food, prodotti agroalimentari tipici e artigianato di qualità, con grande attenzione per le eccellenze del territorio e contributi da otto regioni italiane. I commercianti di Umbertide restano protagonisti, potendo esporre lungo il percorso insieme agli artigiani che daranno dimostrazione dal vivo delle proprie tecniche. Per agevolare la visita, gli stand sono stati collocati su un solo lato della strada.

L’organizzazione ha coinvolto 140 banchi, 31 stand, 5 espositori in aree libere, 10 hobbisti e l’adesione dei negozi situati sul tracciato della fiera. Un impegno che ha richiesto un articolato piano di sicurezza e viabilità, seguito dalla Polizia Locale in collaborazione con le altre forze dell’ordine e la Guardia di Finanza, con l’obiettivo di garantire un commercio regolare e controllato.

Non solo mercato: le Fiere di Settembre offrono anche momenti di svago e intrattenimento per famiglie e bambini, con mascotte ispirate ai personaggi dei cartoni animati pronte ad animare le strade nei pomeriggi.

Il programma prevede spettacoli di danza, esibizioni di associazioni sportive e concerti serali. Venerdì 5 settembre spazio alla Scuola di Danza by Oplas, a una dimostrazione della Croce Rossa e al concerto degli S8. Sabato 6 settembre si alterneranno performance delle scuole di danza, la presentazione della Prima Squadra del Basket Club Fratta e il live degli Ubi Maior. Domenica 7 settembre gran finale con spettacoli di danza e il concerto degli Snow Shoes.

Le Fiere di Settembre, tra le manifestazioni più radicate nella memoria collettiva della città, si confermano così un’occasione unica per celebrare identità, tradizione e sviluppo economico, rafforzando il legame tra comunità e territorio.