Fiera di San Bartolomeo, torna a Città di Castello dal 24 al 27 agosto

“In un fine settimana interamente dedicato alle tradizioni di Città di Castello, tra le Giornate dell’Artigianato Storico del Prato e la Fiera di San Bartolomeo, nel salotto buono di piazza Matteotti renderemo omaggio a un’altra tradizione straordinaria come quella della cucina italiana, a confronto con le eccellenze della gastronomia internazionale: un weekend tutto nel nostro centro storico per chi ama scoprire e riscoprire gusti e sapori, tra buon cibo di strada, birre artigianali e musica dal vivo”.

E’ così che l’assessore al Commercio e al Turismo Letizia Guerri presenta l’appuntamento con il Finger Food Festival in programma da giovedì 24 a domenica 27 agosto, che segnerà il ritorno in Umbria e a Città di Castello dell’evento pensato per valorizzare le eccellenze italiane e straniere del cibo di strada e delle birre artigianali. A partire dalle ore 18.00, per quattro giorni sarà possibile gustare prelibate specialità regionali, dagli arrosticini abruzzesi, alla spianata bolognese, fino alle bombette pugliesi, insieme alle ricette della cucina irlandese, spagnola, argentina, messicana e greca.

Ad accompagnare l’offerta del cibo di strada sarà una selezione dei migliori marchi di birra artigianale e la grande musica dal vivo per tre sere dalle 21.30 a cura di Estragon Club e Make a Dream. Tra l’altro, nell’anniversario dei 30 anni di carriera ad aprire il programma musicale dell’evento sarà la storica band tifernate dei GTO, che giovedì 24 agosto porterà sul palco l’energia e le melodie folk e rock’n’roll che l’ha resa celebre. Venerdì sarà la volta del gruppo The Urgonauts all’insegna del ritmo rocksteady, mentre sabato sarà di scena il duo spagnolo Radio Reggae.

In vista del ricco weekend di eventi in programma tra giovedì 24 e domenica 27 agosto, il comando della Polizia Locale ha emesso alcune ordinanze finalizzate a garantire lo svolgimento in sicurezza delle iniziative. Per le Giornate dell’Artigianato Storico, sarà istituito il divieto di transito e sosta dalle ore 24.00 di mercoledì 23 agosto alle ore 24.00 di domenica 27 agosto per tutti i veicoli a motore (compresi gli autorizzati, ma ad eccezione dei mezzi di polizia e soccorso) in via Pomerio San Florido; via dei Casceri; via della Rotonda; via del Gatto; via San Florido; via dell’Onestà; via della Volpe Vecchia; via dei Cavalieri; via del Pelagallo; via del Modello; via della Pendinella; piazza del Garigliano; via G. Marconi, nel tratto compreso tra piazza del Garigliano e via G. Oberdan; via dell’Ariento; via C. Battisti; via Santa Caterina. Inoltre, nei giorni 25, 26 e 27 agosto, dalle ore 20.00 alle ore 24.00, saranno vietati il transito e la sosta a tutti i veicoli a motore (compresi gli autorizzati con eccezione dei mezzi di polizia e soccorso) in piazza Gabriotti, nella parte prospiciente i giardini del Cassero.

Per la Fiera di San Bartolomeo sarà istituito il divieto di sosta fino alle 24.00 del 29 agosto sul lato destro del parcheggio Enrico Ferri, nella zona riservata agli autobus e negli stalli di sosta adiacenti. La sosta sarà invece vietata dalle ore 6.00 di venerdì 25 agosto alle ore 24.00 di domenica 27 agosto nelle seguenti zone del parcheggio Ferri: lato destro, parte adiacente al parco Langer; parte adiacente all’area di sosta riservata ai camper; entrambi i lati della strada che collega la prima parte del posteggio con l’area di sosta riservata ai camper.

L’ordinanza emessa per la Fiera di San Bartolomeo istituirà inoltre un’area di sosta riservata ai disabili muniti di apposito contrassegno dalle ore 08.00 di venerdì 25 agosto alle ore 24.00 di domenica 27 agosto sul lato destro del parcheggio Ferri, nella parte adiacente a viale Sauro. Sul lato sinistro del posteggio adiacente a viale Sauro sarà istituito il divieto di sosta a tutti i veicoli a motore, eccetto i mezzi appartenenti alle forze dell’ordine, alla protezione civile e gli autorizzati, dalle ore 06.00 di venerdì 25 agosto alle ore 24.00 di domenica 27 agosto.

Dalle ore 08.00 di venerdì 25 agosto alle ore 07.00 di lunedì 28 agosto in viale Sauro, nel tratto compreso tra l’intersezione della rotatoria con viale Europa e l’accesso al parcheggio Collesi, sarà istituita la seguente disciplina di traffico: senso unico di marcia con direzione sud, ovvero dall’intersezione rotatoria con viale Europa verso Porta San Florido e relative direzioni obbligatorie sulle strade e accessi laterali che si immettono su viale Sauro; divieto di sosta con rimozione forzata sul lato destro, rispetto al senso unico di marcia; divieto di sosta con rimozione forzata sul lato sinistro, rispetto al senso unico di marcia, dall’intersezione della rotatoria con viale Europa fino all’ingresso del parcheggio pubblico adiacente alle mura urbiche e dall’intersezione con via Marchesani fino alla strettoia del Cassero, mentre nei tratti restanti sarà consentita la sosta alle autovetture, motocicli e ciclomotori.

La sosta sarà poi vietata agli autocarri, agli autoarticolati, agli autotreni e ai trattori stradali dalle ore 08.00 di venerdì 25 agosto alle ore 24.00 di domenica 27 agosto nel parcheggio situato in via della Barca, dove sarà prevista un’area riservata alla sosta degli autobus. Durante lo svolgimento della manifestazione l’accesso al parcheggio Ferri sarà consentito ai mezzi delle forze dell’ordine, soccorso, protezione civile, dell’organizzazione, degli espositori, ai veicoli con a bordo disabili muniti dell’apposito contrassegno, ai camper per poter raggiungere le aree di sosta a loro riservate e ai veicoli autorizzati. Per il Finger Food Festival, dalle ore 18.00 alle ore 24.00 delle giornate del 24,25,26 e 27 agosto saranno vietati transito e sosta veicolari in piazza Matteotti (tranne ai mezzi in urgenza ed emergenza).