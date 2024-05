Festival Costacciaro: Esplorando Nuovi Mondi

*Costacciaro, 21 Maggio 2024* – L’Associazione Pro Costacciaro è lieta di presentare le date della nuova edizione del rinomato festival “Notti d’Autore”, in programma per il 3 e 4 agosto 2024 nel suggestivo borgo di Costacciaro. Quest’anno, sotto il tema “Nuovi occhi per nuove Terre”, il festival invita a esplorare il viaggio come un’esperienza di scoperta oltre i confini geografici, celebrando il 700° anniversario della morte di Marco Polo.

*Esperienze Multisensoriali e Culturali*

Il programma si annuncia ricco di eventi per tutte le età, con laboratori, workshop e spettacoli che offriranno un’esperienza coinvolgente e unica. Dai laboratori di origami e tai ji ai momenti dedicati alla scoperta degli strumenti musicali della Via della Seta, il festival promette di incantare i partecipanti con suoni, colori e tradizioni provenienti da tutto il mondo. Gli spettacoli e le esibizioni arricchiranno ulteriormente l’atmosfera festosa, offrendo un’ampia varietà di intrattenimento.

*Il Primo Ospite Rivelato: Syusy Blady*

Tra i primi ospiti annunciati spicca il nome di Syusy Blady, giornalista, attrice e conduttrice televisiva, che si esibirà domenica 4 agosto con lo spettacolo “Il mio milione. Syusy Bladi come Marco Polo”. In questo affascinante spettacolo, Blady condurrà il pubblico in un viaggio attraverso le tappe più significative dei viaggi di Marco Polo verso la Cina, raccontate con il suo inconfondibile stile.

*La Call per Artisti “Borgo d’Arte 2024″*

In concomitanza con l’annuncio del festival, è stata lanciata la call per artisti “Borgo d’Arte 2024”. L’iniziativa, che lo scorso anno ha visto la partecipazione di 11 talentuosi artisti provenienti da Italia e estero, invita artisti emergenti a proporre opere d’arte dal vivo durante i giorni del festival, sul tema del viaggio. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 giugno tramite il sito ufficiale del festival.

*Informazioni e Prenotazioni*

Tutte le informazioni relative al programma e ai biglietti, disponibili su prenotazione a partire da metà giugno, sono consultabili sulle pagine social dell’Associazione e sul sito ufficiale del Festival.

Il Festival Costacciaro si conferma dunque un appuntamento imperdibile per gli amanti della cultura e del viaggio, promettendo di trasportare i visitatori in un’avventura indimenticabile attraverso terre sconosciute e meraviglie del mondo.