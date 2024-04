Festa Primo Maggio dal Partito Socialista di Città di Castello

Segretario del PSI di Città di Castello – Tommaso Massimilla – Da socialisti non possiamo rimanere indifferenti difronte alla ricorrenza del 1° Maggio. La giornata universalmente riconosciuta come la festa dei lavoratori che nasce proprio con l’intento di ricordare l’impegno dei movimenti sindacali e tutti gli obbiettivi economici e sociali conquistati dopo lunghe battaglie. La scelta della data non è casuale e nasce a Parigi nel luglio 1889.

Durante la seconda internazionale che si teneva proprio nella capitale Francese, venne indetta per il 1° Maggio 1890 una grande manifestazione, non solo per chiedere alle autorità pubbliche la riduzione della giornata lavorativa alle attuali 8 ore ma anche in ricordo della manifestazione operaia di Chicago del 1886 repressa nel sangue. Nonostante la risposta repressiva di molti governi le manifestazioni registrarono ovunque un’altissima adesione.

Oggi più che mai non dobbiamo dimenticare che è proprio grazie a quelle lotte e a quelle battaglie se i lavoratori possono vantare condizioni migliori e tutele maggiori. Seguendo quindi il solco della nostra tradizione e felici di commemorare una data così importante i Socialisti di Città di Castello organizzano la consueta festa del 1° Maggio, che quest’anno visto le non ottimistiche previsioni meteo, si svolgerà sotto il loggiato Bufalini dalle ore 15. Ovviamente la festa sarà gratuita e fruibile da tutti coloro che vorranno condividere con noi un momento così importante.