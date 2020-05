Chiama o scrivi in redazione

Fase 2 movida, sindaco Bacchetta, chiusura alle 23.30 fino 7 giugno

A Città di Castello un’ordinanza sindacale, pubblicata sull’Albo Pretorio on line prescrive da oggi martedì 26 maggio 2020 e fino al 7 giugno ai titolari delle attività artigianali, delle attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche, delle attività di vendita a mezzo distributori automatici nonché dei pubblici esercizi e di tutti gli esercizi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande, operanti all’interno di tutto il territorio comunale la chiusura dalle ore 23,30 fino alle ore 06,00 del giorno successivo, dalla data odierna e fino al 07/06/2020 compreso; è vietato, nei suddetti orari (dalle 23,30 alle 06,00), la vendita e il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché l’utilizzo di contenitori in vetro ed alluminio, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico dalle ore 23,30 fino alle ore 06,00 del giorno successivo, fino al 7 giugno 2020.