Fa colazione al bar Mary a Umbertide e lascia una banconota da 500 euro

Lo storico Bar Mary di piazza Matteotti a Umbertide, riaperto dopo il lockdown, ieri ha ricevuto un regalo che non si aspettava. Un elegante signore di origine inglese, da anni residente a Umbertide ha festeggiato la riapertura del suo bar preferito lasciando una banconota da 500 euro dopo aver fatto la sua colazione.

“So dei tanti sacrifici che avete dovuto fare per colpa del Coronavirus – ha detto l’uomo – e anche questi tempi non saranno per niente tranquilli, questo è il mio piccolo contributo per ringraziarvi e per starvi vicino”.