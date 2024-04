Extra wine, Sara Polidori conquista il pubblico insieme agli allievi della Scuola delle arti e dei mestieri G.O. Bufalini

Non capita tuti i giorni di bere un cocktail in piazza ideato e preparato da una barlady campionessa del mondo. Stamattina l’apertura di “Extra Wine”, il fuorisalone di Only Wine Festival promosso dal Comune e dal Consorzio Pro Centro, ha regalato un vero privilegio ai tanti visitatori che hanno popolato il centro storico già dalle prime ore per il fine settimana dedicato al vino da Città di Castello. Sara Polidori, fuoriclasse dei cocktail conosciutissima e molto apprezzata in Italia e all’estero per i numerosi riconoscimenti ottenuti nelle più importanti competizioni di settore, ha dato un saggio della sua bravura insieme agli allievi del corso di ristorazione della Scuola di arti e mestieri G.O. Bufalini. Gli avventori dell’originale salone del gusto ricavato al centro di piazza Matteotti sono stati letteralmente conquistati dalle due creazioni a base di vino pensate appositamente per Only Wine Festival e ispirate ai grandi classici della tradizione dei cocktail.

“Bubbles Sangria”, una rivisitazione moderna della bevanda simbolo della Spagna ottenuta con sfere al sapore di frutta e l’aggiunta di spezie, ha duellato in sapore e profumo con “Storia liquida”, un drink a base di vino rosso arricchito con arancia, amarena, ginepro, estratto da un’anfora vinaria in onore dei primi vini nati 8.000 anni fa e tornati di gran moda di recente. Nel cuore di Città di Castello, tra i monumenti simbolo della città e del suo centro storico, è stata subito festa, perché sono stati tanti coloro che, sotto gli occhi degli amministratori comunali presenti e del presidente dell’ASP G.O. Bufalini Giovanni Granci, hanno approfittato dell’opportunità di partire con il piede giusto nella prima giornata di un fine settimana che celebra il buon bere. Nel pomeriggio di sabato, in piazza Matteotti per “Extra Wine” saranno protagoniste le presentazioni delle esperienze che caratterizzano il territorio di Città di Castello e dell’Umbria: alle ore 17.00, la filiera corta del luppolo umbro sarà in scena con una degustazione di birre artigianali di eccellenza, prodotte con ingredienti al 100 per cento made in Italy.

La grande novità per il pubblico sarà la birra artigianale biologica da filiera corta: una nuova produzione di alta qualità dedicata alla sostenibilità. Alle ore 19.00, spazio alla presentazione dell’attività del Consorzio Altra Umbria, associazione nata dalla volontà di giovani produttori locali di promuovere il territorio, sia con vitigni autoctoni, sia con vitigni internazionali che hanno trovato dimora anche nell’Alta Umbria. A seguire, alle ore 19.30 il Circolo degli Illuminati ospiterà una degustazione su prenotazione di vini e finger dinner. Nel programma pomeridiano di sabato (ore 16.00) ci sarà spazio anche gli appassionati di Ferro E Motus, che promuoveranno l’appuntamento con la manifestazione “The Distinguished Gentleman’s Ride”, in programma domenica 19 maggio. In serata Only Wine Festival entrerà nei ristoranti con la novità “Un sommelier al tuo tavolo”: nei locali del centro storico si potrà cenare dalle ore 19.00 alle ore 23.00 con un servizio di sommellerie che sarà messo a disposizione gratuitamente dalla delegazione dell’Associazione Italiana Sommelier Umbria.

Nel programma di “Extra Wine” di domenica 28 aprile ci sarà spazio per gli incontri con importanti e conosciuti esperti del settore: alle ore 12.00, Guido Farinelli, storico dell’alimentazione, guiderà il pubblico in un viaggio nella storia del vino umbro, attraverso la cultura e le tradizioni enogastronomiche della regione. Alle ore 17.00 Angelo Peretti, giornalista, presenterà il libro “Esercizi spirituali per bevitori di vino”, in un appuntamento in collaborazione con la Libreria Paci di Città di Castello che sarà moderato dalla critica enogastronomica Chiara Giorleo.