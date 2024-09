Evento sportivo e inclusione: “Campioni a 4 Zampe” a San Giustino

Il 15 settembre, presso il palazzetto dello sport di San Giustino, si terrà un evento che unisce sport e inclusione sociale: “Campioni a 4 Zampe”. L’iniziativa, promossa dal Volley Altotevere in collaborazione con Ghismo Onlus, vedrà la partecipazione di atleti, associazioni e cani addestrati, in una giornata dedicata alla sensibilizzazione sul tema della solidarietà. L’evento si svolgerà a partire dalle 17:30 e rappresenta un’occasione per coniugare attività sportive con il supporto alle persone con disabilità.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la società di pallavolo Volley Altotevere e l’associazione Ghismo Onlus, con sede a Bettona. Quest’ultima, guidata dal dottor Massimo Floris, è specializzata nell’addestramento di cani per l’assistenza a persone con disabilità fisiche e mentali. Ghismo Onlus si occupa anche di pet therapy, offrendo supporto a bambini e adulti con bisogni particolari, attraverso l’interazione con i cani.

Un momento centrale dell’evento sarà la testimonianza di Francesca, la prima affidataria di un cane addestrato dall’associazione Ghismo Onlus. Alle 19:15, Francesca mostrerà come un cane possa essere fondamentale nella gestione quotidiana della disabilità. Questo intervento vuole evidenziare l’importanza degli animali come supporto nelle attività di assistenza, migliorando la qualità della vita di chi vive con una disabilità.

La manifestazione si aprirà alle 17:45 con una dimostrazione di agilità canina dell’associazione “La Tana dei Lupi”, proveniente da Fidenza. I cinofili dell’associazione coinvolgeranno il pubblico e i giocatori della ErmGroup Altotevere in uno spettacolo interattivo che metterà in luce le capacità dei cani. A seguire, alle 18:45, sarà la volta dell’associazione Igp Team Luna, specializzata nell’addestramento di cani per competizioni sportive.

Uno dei momenti più attesi dell’evento sarà la presentazione ufficiale della nuova mascotte del Volley Altotevere: il cucciolo Achille. Questo cane, che verrà addestrato per attività di pet therapy, verrà introdotto alla società biancazzurra alle 19:35, segnando così la realizzazione di un progetto che il club sportivo aveva a lungo desiderato. L’ingresso di Achille rappresenta un simbolo di inclusione e sostegno, valori centrali nella missione del Volley Altotevere.

Durante l’evento, l’azienda Vitakraft, con sede a Castiglione del Lago, distribuirà gratuitamente snack e mangimi per animali ai presenti, offrendo il proprio contributo alla giornata. Inoltre, la Fondazione Progetto Valtiberina, in collaborazione con il Gruppo Aboca, metterà a disposizione 50 gadget che verranno distribuiti come omaggio ai partecipanti.

L’evento, che terminerà intorno alle 20:15, è patrocinato dai Comuni di San Giustino e Città di Castello, e mira a sensibilizzare la comunità sull’importanza dell’inclusione attraverso il connubio tra sport e solidarietà. L’invito a partecipare è aperto a tutti, con l’obiettivo di creare un pomeriggio ricco di significato e coinvolgimento sociale.

“Campioni a 4 Zampe” si preannuncia come un appuntamento importante per tutti coloro che credono nell’inclusione e nella solidarietà, dimostrando come lo sport possa essere uno strumento efficace per promuovere valori positivi e un senso di comunità.