Estrazione della tradizionale tombola delle fiere di San Bartolomeo

Storia, tradizione ultrasecolare e tanta solidarietà per un evento “popolare” fra i più antichi in Italia. Domenica 27 agosto, alle ore 22.00, in Piazza Matteotti/Gildoni sarà effettuata l’estrazione della tradizionale tombola delle fiere di San Bartolomeo.

Si tratta della ventottesima edizione organizzata dall’associazione di volontariato “Gli Amici del cuore – Cardiopatici Alta valle del Tevere” che, tra l’altro, conserva l’urna per l’estrazione e il tabellone segna numeri d’epoca (nella foto) originale, realizzato nel 1800 da un artigiano-artista tifernate. Un vero e proprio pezzo d’antiquariato in legno, di rara bellezza con rifiniture e intarsi raffinati che rendono ancora più suggestiva e ricca di fascino la manifestazione che la storia ha tramandato nei secoli.

La tombola di San Bartolomeo, con il patrocinio del comune di Città di Castello, è una manifestazione, prevalentemente folcloristica, molto sentita dai cittadini castellani e della quale esistono inequivoche testimonianze scritte risalenti alla seconda metà del diciottesimo secolo. L’associazione “Gli Amici del Cuore”, da ventotto anni, dunque, ha recuperato una consuetudine che si era, per varie ragioni, spiacevolmente perduta. Dopo il successo dello scorso anno, il direttivo dell’associazione, presieduto da Francesco Grilli, ripropone la Tombola con l’impegno e la determinazione usuali.

Anzi, si tratterà di un’occasione propizia per ricordare nuovamente lo storico presidente Antonio Fiorucci e il pittore-vignettista Baldino Mariucci, purtroppo scomparsi, ma comunque stabilmente presenti nei cuori tifernati; non per caso il librettino pubblicitario della Tombola, per la prima volta realizzato, porta in copertina una vignetta a suo tempo ideata da Baldino stesso. Sarà una serata divertente, tipicamente castellana, popolare e soprattutto solidale.

Il ricavato delle vendite sarà, come sempre, devoluto in favore dei servizi cardiologici, per cui confidiamo in un’incoraggiante risposta da parte della città e del comprensorio alto tiberino. L’estrazione (con una dotazione di 3mila euro per la tombola, mille euro per la cinquina ed un bonus di 500 euro per la vincita veloce) sarà preceduta dall’intrattenimento musicale dell’inconfondibile gruppo dialettale “Paguro Bernardo” e dalla gioiosa animazione per bambini a cura del “Baby circus Manuel events” coordinato da Cristina Pieroni.

Istrionico e ormai collaudato conduttore della serata il tifernate doc Gianni Ottaviani. Sarà possibile acquistare le “cartelle” da domani a domenica, anche prima dell’inizio dell’estrazione, in diverse postazioni allestite nelle piazze del centro storico e nei luoghi dove si svolgono le manifestazioni inserite nel cartellone di Estate in città e presso la sede sociale degli “Amici del Cuore”, Piazza V. Gildoni (palazzo Bufalini) giovedi e sabato mattina, negli orari di apertura al pubblico.

Tel.: 075/8521724 E-mail: cdc.amicidelcuore@gmail.com info@amicidelcuoreonline.it;