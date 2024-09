Escursione inclusiva sul Monte Acuto: partecipazione e inclusione

Il 3 settembre si è svolta l’escursione inclusiva “Only Up – Toccando la vetta di Umbertide“, un evento che ha visto numerosi partecipanti salire fino alla cima del Monte Acuto. La camminata, organizzata con l’obiettivo di rendere la natura accessibile a tutti, ha coinvolto persone con disabilità e la comunità locale, sottolineando l’importanza di abbattere le barriere fisiche e sociali.

L’iniziativa è nata da un progetto del gruppo “City Care” del Comune di Umbertide, in collaborazione con l’associazione “In The Dark”. Dopo un podcast con Michele Milli e Daniele Caratelli, fondatori di “In The Dark”, si è deciso di promuovere un evento che dimostrasse come la disabilità non debba essere vista come un ostacolo, ma come un’opportunità per rafforzare i legami tra le persone. Questo messaggio ha ispirato l’organizzazione di una camminata accessibile, volta a includere persone di tutte le abilità, dimostrando come la fruizione della natura debba essere garantita a chiunque.

Il percorso, studiato per essere accessibile a tutti, ha portato i partecipanti a esplorare i sentieri del Monte Acuto e a godere dei suoi paesaggi. Grazie al sostegno della Cooperativa Asad, che ha offerto assistenza alle persone con disabilità, l’evento ha permesso a tutti i partecipanti di vivere un’esperienza unica immersi nella natura, senza barriere. Il Gruppo Volontari Umbertide ha contribuito con il supporto logistico, mentre il Molino Popolare Umbertide ha fornito ristoro ai partecipanti.

Tra i promotori principali dell’iniziativa, oltre a “In The Dark”, spiccano i nomi di Francesco Corbucci, Giacomo Moscatelli, Fabrizio Molinari, Alberto Tiezzi, Lorenza Medici e Stefano Terrazzano, che hanno dato un contributo fondamentale alla buona riuscita dell’evento.

Un momento speciale dell’escursione è stato rappresentato dall’iniziativa “Lettura ad Alta Quota”, promossa dalla libreria Alibù. In cima al Monte Acuto, i partecipanti hanno avuto la possibilità di ascoltare narrazioni, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente e creando un’atmosfera di condivisione.

La camminata “Only Up – Toccando la vetta di Umbertide” ha riscosso un grande successo e ha lanciato un messaggio importante: la disabilità non deve essere considerata una limitazione. Eventi come questo mirano a promuovere un mondo più inclusivo, in cui le barriere vengono superate grazie alla collaborazione della comunità e alla sensibilità verso le necessità di tutti.

L’auspicio degli organizzatori è che simili iniziative possano ripetersi e coinvolgere sempre più persone, dimostrando come la natura e la socialità possano essere strumenti per costruire una società accessibile e accogliente.