Il Campus “L. Da Vinci” di Umbertide fa il pieno di iscritti

Anche quest’anno il Campus Da Vinci di Umbertide fa il pieno di nuovi iscritti per il prossimo anno scolastico 2021/22: ad oggi sono 274, un numero elevatissimo, che conferma il costante aumento degli ultimi anni.

I nuovi alunni provengono, per più della metà, da un vasto bacino di utenza extra comunale che conferma la capacità attrattiva dell’ormai affermato Istituto umbertidese come polo formativo di eccellenza.

I nuovi studenti si ben sono distribuiti tra i sette indirizzi di studio offerti dell’Istituto, ciascuno caratterizzato da innovazioni metodologiche-didattiche e apprezzate progettualità, ormai consolidate come modelli di “buone pratiche” a livello regionale e nazionale.

Tutte le cinque tipologie di Liceo hanno registrato un elevato numero di iscrizioni e si trovano quasi tutti alla pari con un netto incremento del Liceo delle Scienze Applicate (in linea con il trend nazionale) che ha raggiunto il Liceo Scientifico (dove si attua anche l’opzione Cambridge di bilinguismo inglese) e il Liceo Linguistico (dove si attua l’opzione ESABAC di bilinguismo francese): questi ultimi, anche quest’anno, sono stati i più gettonati.

Subito a ruota, pressoché alla pari, il Liceo delle Scienze Umane e il Liceo Economico Sociale (dove si attua anche l’opzione Cambridge di bilinguismo inglese) da cui proviene la studentessa che recentemente ha vinto le Olimpiadi nazionali di Economia e Finanza.

Una notevole crescita di iscrizioni si è registrata, quest’anno, per l’indirizzo Tecnico “Meccanica-Meccatronica ed Energia” che si distingue, come rilevato per il secondo anno consecutivo dall’indagine di Eduscopio, per essere il migliore nella Regione Umbria a preparare i suoi studenti per l’immediato inserimento nel mondo del lavoro, grazie al forte legame con il territorio e all’innovatività dei Laboratori e strumentazioni con cui attua la sua didattica.

L’ indirizzo dei “Servizi Commerciali” conferma il balzo in avanti dello scorso anno dopo l’introduzione della nuova curvatura in Web Community: una sferzata d’innovazione verso i servizi digitali alle imprese che ha rappresentato una vera svolta in termini d’appeal dell’utenza a differenza del trend nazionale che vede gli indirizzi professionali in calo.

I 274 nuovi alunni provengono da un vasto territorio che rinnova e consolida ogni anno di più la sua fiducia al Campus “L. da Vinci” e va da Perugia (zona Ponti), Gubbio, Montone, Pietralunga, Città di Castello, San Giustino, Trestina, Mercatale di Cortona e, naturalmente Umbertide.

“In questo anno difficile, dove anche le attività di orientamento si sono svolte per lo più a distanza, aver raggiunto un numero così alto di iscrizioni è una vera iniezione di fiducia, energia nuova e una spinta a migliorarci ancora. Lo faremo, statene certi; la nostra visione è in avanti, dopo il Covid, verso una scuola ricca di opportunità e per tutti, nessuno escluso.

Anche in questo periodo di pandemia non ci siamo mai fermato e abbiamo cercato di consolidare i nostri punti di forza: le importanti innovazioni tecnologiche e digitali, un innovativo modo di fare scuola, l’attenzione alla qualità della didattica assicurata da docenti giovani e stabili che aggiornano costantemente le loro competenze, il clima sereno in cui i ragazzi possono vivere positivamente la loro esperienza scolastica, la vivacità culturale e progettuale che aumenta la motivazione degli studenti, la capacità di confrontarsi con la “globalità” valorizzando le risorse locali, la qualità delle strutture, degli spazi e delle strumentazioni sulle quali l’Istituto investe costantemente” afferma il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Franca Burzigotti che nell’ultimo decennio ha messo in atto un potente piano di miglioramento dell’Istituto, oggi all’apice dell’attuazione.

Insomma, chi ha scelto il Campus “L. da Vinci” di Umbertide per frequentare la Scuola Superiore, punta in alto ed è sicuro di trovare le migliori opportunità formative attuate nelle migliori condizioni strutturali e strumentali del territorio: è in atto, infatti, anche in questo tempo di emergenza sanitaria, una continua riqualificazione degli spazi didattici in modalità 4.0 e un costante aumento di strumentazioni digitali innovative e d’avanguardia.

Finalmente, nei prossimi mesi, prenderanno il via anche i lavori per ampliamento dell’edificio scolastico per un investimento di più di 1.600.000,00 euro, ampliamento ormai non più differibile considerato il trend d’iscrizioni degli ultimi anni.