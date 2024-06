ErmGroup San Giustino Accoglie un Nuovo Volto: Paolo Battaglia

La squadra di pallavolo ErmGroup San Giustino si arricchisce di un nuovo membro in vista del prossimo campionato di Serie A3 Credem Banca. Dopo l’arrivo del libero Filippo Pochini, è ora il turno di Paolo Battaglia, un opposto siciliano di 198 centimetri.

Nato nel 1998, Battaglia proviene da Avola, una città della provincia di Siracusa, in Sicilia, dove ha iniziato a giocare a pallavolo. Ha fatto il suo debutto in Serie C nella stagione 2014/15, per poi passare alla Serie B2 con la squadra pugliese della Locorotondo Castellana. Successivamente, ha giocato in Serie B unica a Modica, dove è rimasto per due stagioni. Dopo un breve periodo in Serie B con la Tonno Callipo Vibo Valentia, ha fatto il salto in Serie A2 con l’Olimpia Bergamo, squadra con la quale ha vinto la Coppa Italia di categoria nell’annata 2019/20. Dopo un ritorno a Modica in Serie A3, ha trascorso le ultime tre stagioni in Serie B con l’Olimpia Sant’Antioco, la Volley School Genzano e, infine, il Leverano, un’altra squadra pugliese.

Battaglia ha anche una notevole esperienza a livello giovanile, avendo partecipato alle finali nazionali Under 17 con la GuPe Catania, alle finali di Junior League e Under 19 con Castellana, e ancora alle finali Under 19 con Modica. In totale, ha accumulato 31 presenze in campo tra Serie A2 e A3.

Ora, Battaglia si unisce a Simone Marzolla per completare l’organico in posto 2 della ErmGroup San Giustino. “Non appena mi è arrivata questa richiesta, ho fatto subito le mie valutazioni”, ha detto Battaglia. “Non potevo lasciarmi sfuggire un’opportunità del genere, tanto più che alcuni ex giocatori del San Giustino mi avevano fornito ottime referenze su questo ambiente”.

Il direttore sportivo Valdemaro Gustinelli ha espresso grande entusiasmo per l’arrivo di Battaglia. “L’innesto di Paolo Battaglia all’interno del roster biancazzurro è figlio di una valutazione molto accurata”, ha affermato Gustinelli. “Battaglia ha requisiti fisici notevoli, grandi doti nel salto e ottime qualità in battuta e a muro, nonché un bagaglio di esperienze in Serie A. Tutto questo, unito a un grande spirito di sacrificio e abnegazione in palestra, fa di Paolo il giusto identikit del giocatore che stavamo cercando”. Gustinelli è convinto che Battaglia saprà farsi apprezzare all’interno del gruppo e che riuscirà a ricavarsi i giusti spazi nell’arco della stagione. “Benvenuto Paolo!”, ha concluso.