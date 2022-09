Search for: Search Button

ErmGroup Pallavolo San Giustino-Maury’s Com Cavi Tuscania: 2-2

ErmGroup Pallavolo – Un banco di prova importante ha visto protagonisti i boys di ErmGroup Pallavolo San Giustino insieme agli atleti della Maury’s Com Cavi Tuscania.

Il test-match di mercoledì tra le mura amiche di via Anconetana è stato decisamente un passo avanti rispetto al triangolare di sabato scorso. Mister Bartolini aveva chiesto ai suoi di giocare con rispetto, contro atleti di una squadra di alto livello, che milita da anni in questa categoria; un roster di esperienza i cui obiettivi sono ben visibili.

Le richieste del coach sono state decisamente rispettate, i ragazzi biancoazzurri si sono impegnati fin dalle prime battute, reggendo bene tutto il primo parziale, agganciando costantemente l’avversario e superandolo ai vantaggi (31-29).

Il secondo set i boys hanno commesso più falli, perdendo la concentrazione. Una stanchezza che si è fatta sentire e che ha determinato l’esito del parziale (19-25). Al terzo set i sangiustinesi sono rientrati in campo con il giusto atteggiamento, l’attenzione necessaria richiesta fin dai primi passaggi. Sotto di qualche punto nella prima metà del frangente, i boys si sono portati in parità 12-12 e con l’ace di Hirstoskov è arrivato il vantaggio; un equilibro che ha determinato l’esito del parziale (25-23).

Alla ripresa Bartolini ha schierato anche le seconde linee testando il lavoro svolto in queste settimane (16-25). Un risultato ottimale, 2-2, che ha reso il mister contento dei suoi ragazzi: “Abbiamo giocato contro una squadra di ottimo livello, che milita da anni in serie A3. Sicuramente gli atleti di Tuscania hanno più continuità, giocano meglio nella fase break, hanno più colpi e più variazioni.

Siamo stati bravi anche noi ad accelerare dai nove metri. Al primo set siamo riusciti a cambiare l’inerzia del parziale, a crederci fino alla fine e giocare dei palloni importanti con la testa. Ho chiesto ai miei di non voler cercare per forza dei colpi definitivi, ma piuttosto dei colpi consecutivi

. Quindi giocare a muro, far difendere il palleggiatore, e far costruire a loro il gioco. Quello che noto è che dopo un po ‘ subentra la stanchezza fisica ed anche la tecnica ne risente, rendendoli più vulnerabili. Avevo chiesto ai ragazzi di cominciare a pensare anche alla vittoria, non come negli altri allenamenti congiunti che hanno preceduto questo appuntamento. Sono molto contento e spero continueremo in questa direzione anche nel test-match di sabato contro Fano, una squadra molto tosta”.

ErmGroup Pallavolo San Giustino: Hirstoskov 27, Marra (L), Daniel, Sitti 1, Karimi 1, Cioffi (L), Skuodis 4, Sorrenti, Stoppelli 2, Procelli, Cappelletti 10, Antonaci 8, Quarta 11, Cipriani 4.

All. Marco Bartolini e Mirko Monaldi

Maury’s Com Cavi Tuscania: Leoni, Festi 5, Ruffo 4, Menchetti 3, Cipolloni 1, Sorgente (L), Sacripanti 21, Corrado 15, Aprile 11, Onwuelo 6, Licitra 2. Non entrati: Stamegna, Quadraroli (L), Borzacconi.

All. Sandro Passaro e Francesco Barbanti