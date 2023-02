ErmGroup Pallavolo San Giustino alla vigilia del match casalingo con Gamma Chimica Brugherio

Per l’ottava giornata del Campionato di Serie A3 Credem Banca, girone di ritorno, i biancoazzurri di Maric ospiteranno in casa gli atleti di Gamma Chimica Brugherio. Il match è previsto per domani. alle ore 18:00 presso il Palasport di via Anconetana. Quella appena giunta al termine è stata una settimana congestionata per i boys che reduci da tre vittorie consecutive, vogliono portare a segno anche l’incontro casalingo. Mister Bartolini vede sempre il bicchiere mezzo pieno, soddisfatto anche dei suoi giovanissimi Cipriani e Cioffi che ha esordito fin dal primo minuto nello scorso incontro, sostituendo egregiamente il capitano Davide Marra nel ruolo di libero. “Siamo molto concentrati perché l’avversario è ostico- dichiara il coach– di livello ed interesse nazionale.

Brugherio ha degli ottimi elementi, il loro allenatore è esperto e sa lavorare molto bene con questi tipi di squadre, facendo ruotare molto i giocatori. Hanno caratteristiche diverse dai nostri, quindi dovremo essere bravi ad adattarci alle varie soluzioni che il loro mister metterà in campo. Sono atleti con una grande fisicità e l’entusiasmo dei giovani, quindi verranno sicuramente con la testa libera e tireranno fin dall’inizio la battuta. Abbiamo voglia di continuare il nostro percorso ed il nostro cammino, per macinare punti e raggiungere il nostro obiettivo che è la salvezza. Sarebbe bello in qualche modo riuscire a strappare dal parquet qualche punto per muovere la classifica. Sappiamo che sarà difficilissimo perché loro si trovano in una situazione diversa in classifica e faranno il possibile per vincere tra le nostre mura. Noi vogliamo rifarci dell’andata, dove Brugherio aveva vinto 3-2 dopo una lunga battaglia. Avevamo avuto anche delle occasioni per chiuderla a nostro favore ma non siamo riusciti nell’intento. Bisognerà essere più cinici rispetto all’andata, per capitalizzare e cercare di racimolare i punti utili al raggiungimento del nostro obiettivo”.