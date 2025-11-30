ErmGroup Altotevere cala la quinta vittoria, Savigliano piegato

Altotevere resta secondo, Monaldi esalta tensione mantenuta

La ErmGroup Altotevere prosegue la sua marcia in Serie A3 Credem Banca, imponendosi per la quinta volta consecutiva con un netto 3-0. Al Pala SanGiorgio di Cavallermaggiore, la formazione umbra ha superato la Monge Gerbaudo Savigliano, confermando il secondo posto nel girone Bianco e consolidando un rendimento che ormai appare costante e solido.

La regia di Biffi, incisiva anche al servizio, ha orientato l’andamento dei primi due set, permettendo ai biancazzurri di gestire con lucidità i cambi palla e di mostrare maggiore precisione nei fondamentali. Nel terzo parziale, i piemontesi hanno reagito con orgoglio, trovando efficacia a muro e riuscendo a restare agganciati fino al finale, ma la maggiore freddezza dell’Altotevere ha chiuso la contesa.

Sul piano individuale, spiccano i numeri degli schiacciatori: Alpini con 16 punti e il 52% di efficienza, Cappelletti con 15 e il 56%, e Marzolla con 14 e il 52%. Dall’altra parte, i 17 punti di Rossato non sono bastati, penalizzati da un rendimento offensivo meno brillante.

La cronaca ha visto un avvio deciso degli ospiti, capaci di imporre ritmo e continuità. I break iniziali di Marzolla e Alpini hanno indirizzato il primo set, chiuso sul 25-20. Nel secondo, ancora la battuta ha fatto la differenza, con ace pesanti e una distribuzione di gioco che ha premiato la varietà offensiva. Il terzo set ha offerto maggiore equilibrio, con Savigliano più incisivo a muro, ma la capacità dell’ErmGroup di non perdere lucidità ha garantito il 25-23 conclusivo.

Al termine, il viceallenatore Mirko Monaldi ha sottolineato il merito della squadra nel mantenere la giusta tensione anche nei momenti più delicati, evidenziando la necessità di crescere in continuità ma riconoscendo la forza mostrata in trasferta.

Il tabellino conferma la superiorità statistica degli umbri: meno errori, ricezione più solida e attacco più efficace. La durata complessiva del match, un’ora e 23 minuti, racconta di una sfida intensa ma sempre sotto controllo da parte della ErmGroup.

Con questa vittoria, l’Altotevere ribadisce la propria candidatura alle posizioni di vertice, mostrando una squadra capace di unire qualità tecniche e carattere.