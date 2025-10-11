Zelensky “Con Trump telefonata produttiva, può fermare la guerra” KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Ho avuto una telefonata molto positiva e produttiva con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Mi sono congratulato con lui per il suo successo e per l’accordo in Medio Oriente che è riuscito a raggiungere, un risultato straordinario. Se una guerra può essere fermata in una regione, allora sicuramente anche […]

Tajani sente Rubio “Al lavoro per una rapida attuazione del Piano Trump” ROMA (ITALPRESS) – “Ho avuto una lunga telefonata con il Segretario di Stato americano Rubio. Un confronto sul cessate il fuoco a Gaza. Lavoriamo insieme per una rapida attuazione del Piano di Pace del Presidente Trump, che prevede anche un pronto ritorno a casa degli ostaggi. Mi sono congratulato per l’efficacia dell’azione americana, un grande […]

Nucleare, Pichetto “Entro fine legislatura dare un quadro giuridico” Così Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, intervenendo alla Festa dell'ottimismo 2025 de Il Foglio

Incendio in un condominio nel Milanese, morti tre componenti famiglia MILANO (ITALPRESS) – E’ di tre morti il bilancio di un incendio che si è sviluppato questa notte in un palazzo di sei piani a Cornaredo, nel Milanese. Sono tutti componenti di una famiglia, padre e madre di oltre 80 anni e il figlio di 45 che abitavano in un appartamento al primo piano. Quaranta […]

Poker alla Svezia, Italia U21 a punteggio pieno verso Euro2027 A Cesena la Nazionale di Baldini in gol con una doppietta di Pisilli e i rigori di Camarda e Berti.

Isole minori, nuove risorse e interventi per superare le criticità LIPARI (ITALPRESS) – Nuove risorse e interventi concreti per superare le criticità affinchè le isole minori siano luoghi da vivere tutto l’anno. E’ con questo obiettivo che prende il via a Lipari la prima giornata degli Stati Generali delle Isole minori marine, organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal ministero della Protezione Civile […]

Gattuso “In Estonia ci giochiamo tanto, fiero di questa Italia” "Dobbiamo saper annusare il pericolo, non possiamo scherzare con il fuoco", dice il ct azzurro

Il Gruppo Di Martino punta sul benessere aziendale “Persone al centro” CATANIA (ITALPRESS) – Il Gruppo Di Martino rinnova il proprio impegno verso una cultura aziendale che mette le persone al centro, con iniziative concrete e un approccio che unisce benessere, responsabilità e umanità. “Crediamo che la vera forza di un’azienda siano le persone. Per questo abbiamo scelto di prenderci cura prima di tutto di loro”, […]

Ue, Giorgetti “Flessibilità e strategia per centrare obiettivi” ROMA (ITALPRESS) – “Mi si chiede di essere rispettoso dei conti e delle regole che ci siamo dati. C’è una guerra commerciale, quella tra Cina e Usa, che impatta gravemente l’economia europea, che prende botte e non le dà. C’è una guerra militare in cui ci viene chiesto di farci carico dei bisogni finanziari dell’Ucraina […]