Gustinelli: «Buone sensazioni, squadra in crescita». Marzolla rientra, Favaro out anche a Belluno
La Consar Ravenna si impone per 3-1 nel test amichevole contro la ErmGroup Altotevere, disputato al palazzetto “Angelo Costa”, ma la formazione umbra esce dal confronto con indicazioni confortanti in vista dell’esordio in Serie A3 Credem Banca. Dopo i tre set iniziali chiusi a favore dei romagnoli (25-21, 25-20, 25-19), i biancazzurri di coach Bartolini hanno conquistato il quarto parziale (25-22), dimostrando tenuta mentale e buone soluzioni di gioco.
Nel test, a una settimana dall’inizio del campionato a Belluno, si è rivisto in campo Marzolla, schierato nei primi due set, con condizioni fisiche giudicate rassicuranti. Resta invece ferma la assenza di Favaro, la cui distorsione alla caviglia lo terrà lontano dal campo anche per la prima di campionato.
Tra i protagonisti della sfida, spiccano le prove di Zlatanov (22 punti, 4 ace, 73% in attacco) e Valchinov (15) per Ravenna, mentre tra gli altotiberini si distinguono Compagnoni (11 punti, 3 muri, 80% di efficienza offensiva) e Alpini (13). L’avvio di match aveva visto l’ErmGroup avanti 17-14 nel primo set, poi ribaltato dal parziale di 7-1 dei padroni di casa. Ravenna, pur priva di Dimitrov, ha confermato il proprio ritmo di squadra di categoria superiore.
Nel quarto set, con ampie rotazioni da ambo le parti, i ragazzi di Bartolini hanno trovato continuità al servizio e nella costruzione, portandosi fino al +7 (21-14). Un break di 6-0 firmato ancora da Zlatanov ha riaperto il set, ma Biffi e compagni hanno tenuto fino al 25-22.
A fine gara, il diesse Valdemaro Gustinelli ha espresso soddisfazione per l’atteggiamento della squadra:
“Se do una lettura positiva al test – ha detto – è per la mentalità mostrata dal gruppo. Ho visto segnali incoraggianti: la battuta sta migliorando e l’alternanza tra Pochini e Chiella nel ruolo di libero potrebbe diventare una realtà già da domenica. Bentornato a Marzolla, ma dovremo ancora aspettare Favaro: il recupero richiederà tempo”.
Il precampionato della ErmGroup si chiude dunque con un bilancio formativo: dopo i test con Macerata, Siena e Ravenna, tutte squadre di A2, la compagine altotiberina si presenta al via di un torneo che si annuncia competitivo, ma con la consapevolezza di avere gettato basi solide per la nuova stagione.
Commenta per primo